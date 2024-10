Serie D, tris della Samb a Castelfidardo: ora in vetta con il Fossombrone

La Samb cala il tris a Castelfidardo e si proietta in vetta alla classifica insieme al Fossombrone, approfittando del pareggio casalingo del Chieti contro il Teramo. Tutti nel primo tempo le reti dell’incontro. Sblocca il risultato per la Samb una magia di Kerjota su calcio di punizione dal limite, conquistato e trasformato in gol dallo stesso folletto albanese, con un pregevole sinistro a scavalcare la barriera. Il raddoppio arriva al 41’ con un gran tiro da fuori di Lonardo. Il definitivo 3-0 arriva sul finire del primo tempo con un tocco dentro l’area piccola di Gennari dopo un calcio d’angolo di Kerjota. Nel secondo tempo la Samb controlla senza patemi d’animo, sfiorando il poker in più di un’occasione.



Il Fossombrone fa suo il derby con l’Atletico Ascoli vincendo 1-0 grazie al gol messo a segno al 38’ del primo tempo da Pandolfi. Vittoria meritata per gli uomini di mister Fucili, che fanno la partita e sfiorano il raddoppio. L’Atletico Ascoli fa troppo poco per ribaltare il risultato.

Stop casalingo per la Vigor Senigallia che cede in casa 1-0 contro il Sora. Decide il gol di Fagotti al 23’ del primo tempo. Altro risultato negativo per i ragazzi di mister Clementi, che non vincono da tre turni consecutivi e subiscono la seconda sconfitta casalinga della stagione, che li spinge fuori dalla zona play-off.



Perde anche la Fermana sul campo del Notaresco per 2-1. Una sconfitta pesante per la squadra di Bolzan, che scivola in classifica al penultimo posto insieme al Castelfidardo, superata da Recanatese e Notaresco.

Negli anticipi giocati ieri da segnalare il colpaccio della Civitanovese che espugna il Del Conero di Ancona con un gol nel finale del neo acquisto Bevilacqua, bravo a sfruttare un’incertezza in uscita del portiere dorico Laukzemis. Un’Ancona punita oltre i propri demeriti, dopo un buon secondo tempo in cui i biancorossi non concretizzano le occasioni create, subendo la dura legge del gol degli avversari.



La Recanatese sbanca Avezzano per 2-0 centrando così la seconda vittoria consecutiva, che dà ossigeno ad una classifica ora meno preoccupante. Privi di capitan Sbaffo, i giallorossi si aggiudicano lo scontro salvezza con un gol per tempo dei giovani Pepa al 14’ e Canonici al 90’.