Serie D: l’Ancona ritrova la vittoria nel derby, poker della Samb a Isernia

L’Ancona si aggiudica il derby contro la Recanatese, interrompendo così una serie negativa di tre sconfitte consecutive. Si ferma invece la corsa dei leopardiani, che incappano nel primo stop dopo tre vittorie di fila. Un derby giocato sul filo dell’equilibrio e deciso dal gol firmato da Alluci al 3’ minuto del primo tempo. L’Ancona fallisce il raddoppio con Martiniello, che si divora un’occasione d’oro poco prima dell’intervallo. Nella ripresa gli ospiti restano subito in inferiorità numerica per la doppia ammonizione di capitan Raparo. L’Ancona però non ne approfitta, si limita a gestire senza affondare il colpo. Nel finale gli ospiti creano qualche pericolo, soprattutto con Gomez su calcio di punizione. Poi però sono ancora i dorici a fallire clamorosamente il 2-0, con un’azione in contropiede allo scadere. Finisce 1-0, quanto basta all’Ancona per scavalcare proprio la Recanatese in classifica e portarsi a quota 12, a 3 punti di distanza dalla zona play-out e a 4 dalla zona play-off.



Prossimo avversario dei biancorossi sarà la Samb, che si riscatta dal passo falso casalingo di mercoledì scorso ed espugna Isernia per 4-0, grazie soprattutto alla tripletta firmata dal giovane Lonardo. I rivieraschi ipotecano la vittoria già nel primo tempo andando in vantaggio 2-0, poi arriva il tris di Lonardo ad inizio ripresa e il definitivo 4-0 di Kerjota. Samb che conferma il primato in classifica, in coabitazione con Chieti e Teramo, entrambe vittoriose per 3-0 rispettivamente contro Termoli e Sora.

Perde terreno invece il Fossombrone, che non va oltre il pari in casa contro il Notaresco. Ospiti in vantaggio nel primo tempo con un eurogol di Braccia. Pareggia il Fossombrone nella ripresa con bomber Casolla, a quota 6 reti e capocannoniere del girone insieme a Banegas (L’Aquila) e Lonardo (Samb).



L’Atletico Ascoli vince il derby di Castelfidardo per 2-1, grazie ai gol di Accorsi e Ciabuschi. A passare in vantaggio erano stati però i fidardensi con Braconi. Al primo affondo i bianconeri pareggiano, poi firmano il sorpasso nel secondo tempo approfittando di un pasticcio difensivo dei fidardensi. I padroni di casa fanno la partita e ci provano in tutti i modi, ma l’arrembaggio finale (con 7 minuti di recupero) non sortisce effetto. L’Atletico Ascoli si porta così al 4° posto in classifica, ad un punto dal terzetto di testa. Sconfitta pesante per il Castelfidardo che rimane all’ultimo posto in classifica a quota 6, in compagnia della Fermana, che perde di misura (1-0) contro il Roma City.



L’altro derby di giornata se lo aggiudica la Vigor Senigallia, che torna alla vittoria (2-0) contro la Civitanovese. Padroni di casa in vantaggio al 19′ con una magia dell’ivoriano Kone, che si libera di un avversario e conclude dal limite dell’area con un pregevole tiro a giro. Reazione della Civitanovese che va vicina al pareggio su calcio piazzato. Gara in bilico per tutto il secondo tempo, poi i padroni di casa chiudono i giochi allo scadere con Ferrara, che capitalizza l’assist del solito Kone.