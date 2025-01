Eccellenza, riparte l’inseguimento alla Maceratese. C’è l’Urbania regina di Coppa per la capolista

Si torna in campo in questo fine settimana per il primo appuntamento del 2025 e del girone di ritorno del massimo campionato regionale

ANCONA – Cara Eccellenza, benvenuta nel 2025 e nel girone di ritorno. Il massimo campionato regionale torna nel fine settimana dopo una lunga sosta. Tutti in campo domenica 5 gennaio, a parte Montecchio Gallo e Alma Juventus Fano che avevano anticipato il loro incontro a sabato 21 dicembre, con i ragazzi di mister Giuseppe Magi capaci di imporsi 2-0 sul fanalino di coda, portandosi così provvisoriamente a -2 dalla capolista Maceratese. A segno Torelli e Peroni, quest’ultimo capocannoniere solitario a quota 8 centri.

Subito un esame durissimo per la Maceratese, campione d’inverno, che riceve la visita dell’Urbania, fresca regina marchigiana della Coppa Italia di Eccellenza. I durantini hanno chiuso il girone di andata al sesto posto, in piena corsa per un piazzamento playoff. Gara prevista alle ore 15, stesso orario per Portuali Dorica-Sangiustese VP e Montefano-Tolentino. La matricola anconetana, che ha superato l’Urbania prima del giro di boa, accoglie i calzaturieri con l’obiettivo di inguaiarli nella lotta-salvezza. L’incrocio tra viola e cremisi vede affrontarsi due delle formazioni più in salute dell’intero circuito.

I match delle 14.30

Esordio in panchina per mister Gastone Mariotti, ex Atletico Gallo, e chiamato a sostituire Riccardo Caporali, il sesto tecnico esonerato della stagione, al Fabriano Cerreto. I cartai ospitano l’Urbino, che a sua volta deve alzare i giri del motore dopo un girone di andata in chiaroscuro. Come quello disputato dal Matelica, i biancorossi muovono verso il Diana, verso la casa dell’Osimana, quarta in classifica con il Tolentino.

Il palinsesto di Eccellenza è completato da Chiesanuova-Atletico Mariner e Monturano Campiglione-Montegranaro. In ordine, troviamo i biancorossi – terzi e reduci dalla finalissima di Coppa persa con l’Urbania – che non possono permettersi di rallentare dopo la vittoria anticipata del Montecchio Gallo. I piceni, dal canto loro, potranno sbagliare pochissimo nel girone di ritorno, visto che occupano il penultimo gradino della graduatoria. Il Monturano, invece, intende uscire dalla zone più calde definitivamente: i gialloblu sono in risalita netta ma il Montegranaro cerca punti preziosi in ottica playoff.

La classifica di Eccellenza

Maceratese 34, Montecchio Gallo 32*, Chiesanuova 29, Osimana 26, Tolentino 26, Urbania 25, Urbino 24, Montegranaro 22, Sangiustese VP 21, Montefano 20, Matelica 18, Monturano Campiglione 16, Fabriano Cerreto 15, Portuali Dorica 14, Atletico Mariner 9, Alma Juventus Fano 3*. Ogni * = una gara in più disputata.