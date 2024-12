Capitan Catani scrive la storia: l’Urbania vince la sua prima Coppa Italia di Eccellenza

SENIGALLIA – Elia Catani ci mette la testa e poi le mani: l’Urbania vince la sua prima Coppa Italia di Eccellenza. Ai durantini basta un gol del capitano per battere il Chiesanuova 1-0 allo stadio Bianchelli di Senigallia. Un’inzuccata, su assist di Carnesecchi, decide la finalissima al 94′. Festa grande per i ragazzi di mister Simone Lilli, logicamente entusiasta al triplice fischio, mentre proprio Catani, il match winner, alzava il trofeo verso il cielo.

L’equilibrio regna sovrano fino all’intervallo. Si corre, si lotta ma non si creano pericoli per gran parte della frazione. La chance più ghiotta capita all’Urbania, all’ultimo respiro: Rivi svetta da piazzato, sfera dritta in porta, ma Sbarbati sulla riga di porta è fenomenale. Il copione della ripresa è molto simile. Il Chiesanuova ci prova senza sfondare, come l’Urbania, che però sfiora il colpaccio nel finale: prima Nunez sfiora la traversa di testa, poi è il turno di Sarli che sbatte su Fatone, provvidenziale.

Supplementari

L’Urbania trova il meritato gol del vantaggio al quarto giro di lancette del primo tempo supplementare: l’onnipresente Carnesecchi scappa in banda, cross perfetto per Catani e il capitano vola impattando la sfera in modo perfetto. Palla nel sacco e 1-0 per i durantini. Si esulta ma si resta in inferiorità numerica: espulso poco dopo Scarcella per somma di ammonizioni. Il Chiesanuova comincia ad assediare, arrivano due occasioni: la prima solletica il palo, l’altra, di Sbarbati, viene bloccata in due tempi da Stafoggia.

Fischio finale e festa grande per l’Urbania, che si aggiudica la sua prima finale marchigiana di Coppa Italia Eccellenza. I durantini accedono così al tabellone nazionale che mette in palio un posto per la prossima Serie D.

URBANIA-CHIESANUOVA 1-0 d.t.s.

URBANIA: Stafoggia, Scarcella, Antoniucci, Dal Compare, Sarli (113’ Lani), Paoli, Zingaretti (78’ Nunez), Carnesecchi, Rivi (98’ Sema), Farias (94’ Franca), Catani. All. Lilli.

CHIESANUOVA: Fatone, Sfasciabasti, Carnevali (81′ Tempestilli), Russo (60’ Palladini), Canavessio, Monaco, Pasqui, Tanoni (108’ Trabelsi), Sbarbati, Mongiello (84’ Vitucci), Bambozzi (72’ Priori). All. Mobili.

ARBITRO: Cacchiarelli di San Benedetto.

RETI: Catani 94’.

NOTE: espulso Scarcella al 98’ per somma di ammonizioni.

ALBO D’ORO

1991/92 Maceratese; 1992/93 Biagio Nazzaro; 1993/94 Camerino; 1994/95 Monturanese; 1995/96 Truentina Castel di Lama; 1996/97 Fossombrone; 1997/98 Civitanovese; 1998/99 Camerino; 1999/00 Cagliese; 2000/01 Cagliese; 2001/02 Pergolese; 2002/03 Urbino; 2003/04 Caldarola; 2004/05 Biagio Nazzaro; 2005/06 Montegiorgio; 2006/07 Montegiorgio; 2007/08 Fossombrone; 2008/09 Jesina; 2009/10 Fermana; 2010/11 Ancona; 2011/12 Tolentino; 2012/13 Fermana; 2013/14 Montegiorgio; 2014/15 Biagio Nazzaro; 2015/16 Fabriano Cerreto; 2016/17 Biagio Nazzaro; 2017/18 Camerano; 2018/19 Tolentino; 2019/20 Fossombrone; 2020/21 non conclusa; 2021/22 Fossombrone; 2022/2023 Valdichienti Ponte (oggi Sangiustese VP); 2023/2024 Osimana; 2024/2025 Urbania.