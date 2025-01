Senigallia, ultimi lavori in strada della Passera

SENIGALLIA – Tornano le ruspe in strada della Passera a Senigallia. Si sono avviati oggi, 21 gennaio, i lavori per l’ampliamento del primo tratto della via, quello in prossimità dell’incrocio con la statale Arceviese. Un intervento atteso da tempo per gli abitanti della frazione e che segue altri due stralci progettuali: quello della sistemazione (con tanto di nuovo asfalto) del parcheggio attiguo e della via nell’altro tratto della strada.

Per finanziare i tre interventi l’amministrazione comunale ha messo in campo quasi 200mila euro, comprensivi del prezzo di acquisto di un frustolo di terreno necessario per consentire l’ampliamento della carreggiata stradale. Proprio per perfezionare la comprevendita si sono allungati i tempi d’intervento, inizialmente previsti per l’autunno scorso.

La finalità del progetto è quella di migliorare la percorribilità e la sicurezza della strada allargando il tratto finale della medesima e riprofilando l’incrocio con la Strada Arceviese, allo scopo di renderlo più ampio, visibile e sicuro.

I lavori cominciati oggi, 21 gennaio, prevedono la demolizione dell’attuale recinzione con l’attigua area Enel, lo spostamento delle utenze, il rifacimento di un tratto di fognatura e della una nuova recinzione, spostata di un metro verso la proprietà confinante.

La conclusione del cantiere è prevista per il 21 marzo, tra due mesi esatti. Fino ad allora è stato istituito lungo la via il senso unico alternato di circolazione, regolato da semafori.