Sostenibilità e borghi, due bandi della Camera di Commercio per sostenere le imprese delle Marche

PESARO – Imprese e aree interne, Camera di Commercio e Regione lanciano due bandi per l’economia. Il presidente Gino Sabatini, alla sua prima uscita ufficiale dopo il rinnovo ai vertici di Camera Marche e alla vice Presidenza di Unioncamere, ha presentato in Camera di Commercio delle Marche, sede di Pesaro/Urbino, i due bandi. Con lui, oltre al Segretario Generale Fabrizio Schiavoni e ai funzionari di riferimento dell’Area Promozione Marche Sud e Ancona (rispettivamente Cristiana Costantini e Giovanni Manzotti) i Vice Sindaci di Pesaro e Urbino Daniele Vimini e Giulia Volponi.

Il presidente Sabatini ha spiegato di aver voluto «dare inizio all’attività della nuova governance proprio con la pubblicazione e la diffusione di due strumenti molto concreti, i bandi a supporto delle comunità dell’entroterra e di tutte le imprese che vogliono fortificarsi e certificarsi sul fronte della sostenibilità. Il Presidente ha ricordato la responsabilità che deriva, per l’Ente camerale marchigiano, dalla fiducia e dalla stima che Unioncamere ha espresso sia in occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio (quando il Presidente ha sottolineato come Camera Marche sia un esempio di unificazione di successo a livello nazionale) sia con il rinnovo della presenza nel board di Unioncamere».

Sabatini, ringraziando la Giunta precedente per il lavoro di questo intenso ultimo quinquennio, ha sottolineato «l’assoluta necessità e volontà di proseguire nel lavoro camerale in stretta collaborazione con il sistema delle Associazioni di Categoria, la Regione, il mondo dell’Università e della Ricerca.

Rispetto ai bandi presentati oggi, 11 luglio, in Camera di Commercio, la cui illustrazione è stata demandata ai referenti dell’area promozione Giovanni Manzotti e Cristiana Costantini, Sabatini ha evidenziato «la priorità dell’obiettivo di fare delle comunità luoghi produttivi, a misura di famiglia ma dove vivere attivamente. Come pure la centralità, per le aziende, di condurre le proprie attività in modo conforme ai cosiddetti criteri ESG. I fattori ambientali, sociali e di governance oggi fondamentali per i piani strategici delle aziende che, col bando transizione energetica, possono attrezzarsi in modo qualificato. Il sistema economico marchigiano, che Camera intende affiancare con sempre maggiore forza nei prossimi cinque anni, è strutturato, non solo resiliente e, nonostante le criticità, lo dimostreremo». ha chiosato Sabatini

Il vice sindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro, Daniele Vimini ha salutato con grande favore la misura del bando borghi poiché rivolto a realtà che stanno a cuore anche all’amministrazione pesarese la quale, non ha caso, ha inteso condividere l’opportunità di Pesaro Capitale coi Comuni dell’entroterra, tramite il progetto Pesaro 50per50 che dà spazio a 50 Comuni del territorio in una strategia di valorizzazione diffusa dove ciascuna comunità è Capitale per una settimana. «È fondamentale – ha spiegato Vimini – farsi attivatori di buone pratiche e portare lavoro in questi luoghi che non devono limitarsi ad essere oggetto di recupero turistico».

La neo eletta vice sindaca di Urbino, Giulia Volponi, ha portato il saluto del sindaco Gambini ponendo, forte anche delle sue deleghe quale Assessore all’Edilizia e all’Urbanistica, l’accento sull’aspetto del ripopolamento di queste aree.

Il segretario generale di Camera Marche Fabrizio Schiavoni ha annunciato le prossime tappe della presentazione del bando nei territori marchigiani: domani 12 luglio, alle 10.30, presso la sede camerale di Ascoli Piceno, e martedì 16 luglio in quella di Macerata.

Il primo è il Bando Borghi 2024. Pensando a questo il bando mette a disposizione 500.000 euro di contributi finalizzati anche al ripopolamento delle aree interne attraverso l’avvio di impresa o di unità locale; beneficiari della misura imprenditori o imprese già esistenti che intendono aprire una unità produttiva nelle Marche dedicata ai settori non solo del commercio ma anche del turismo e dell’artigianato artistico. Le domande vanno presentate, in via telematica, entro il 30 luglio 2024, info e documenti qui www.marche.camcom.it

Il secondo bando riguarda la sostenibilità. A livello provinciale Pesaro-Urbino con 3.090 aziende green è terza, e seconda dopo Ancona per numero contratti di green jobs: 12.269. Si tratta di un bando per sostenere due tipologie di interventi, sul fronte dell’efficientamento energetico (ovvero della razionalizzazione dell’uso di energia da parte delle imprese) e su quello dell’economia circolare (supportando l’implementazione da parte delle imprese di prassi e strumenti di misurazione e gestione della circolarità); la dotazione finanziaria è di 800mila euro e prevede contributi in misura variabile dal 60 al 70% sino ad un massimale da 6 a 8mila euro.