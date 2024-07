A Camera Marche la vicepresidenza di UnionCamere con Sabatini: «Sono onorato»

Il presidente Sabatini, già in carica per il mandato 2021-2024, a Roma è stato rieletto dall'Assemblea dei presidenti delle Camere di commercio quale vice presidente dell’ente che rappresenta il sistema camerale italiano

Rinnovato Andrea Prete alla presidenza di Unioncamere e Gino Sabatini confermato nel board nazionale come vice. Dopo la conferma lo scorso venerdì 28 luglio, alla guida della Camera delle Marche nel suo secondo quinquennio come ente a profilo regionale, arriva il rinnovo per Gino Sabatini anche alla vice presidenza di Unioncamere. «Sono onorato di questa conferma ai vertici del sistema camerale – il commento di Gino Sabatini – e assicuro il massimo impegno personale e camerale accanto ai colleghi della Vice Presidenza per portare le istanze e il contributo del tessuto produttivo marchigiano al centro dell’attenzione nazionale, seguendo le direttrici strategiche di Unioncamere».

Al centro del programma del triennio sono digitalizzazione delle imprese, semplificazione, transizione green ed energetica, internazionalizzazione, promozione dell‘inclusività imprenditoriale, con riguardo alle imprese a titolarità femminile e giovanile: tutti temi su cui Camera Marche è già impegnata a livello regionale e intende consolidare il proprio supporto per il nuovo quinquennio di mandato appena inaugurato.

Il presidente Sabatini, infatti, già in carica per il mandato 2021-2024, oggi, 8 luglio, a Roma è stato rieletto all’unanimità dall’Assemblea dei presidenti delle Camere di commercio quale vice presidente dell’ente che rappresenta il sistema camerale italiano.

Il presidente di UnionCamere tre anni fa ha esordito nel suo primo mandato in qualità di vertice camerale nazionale a un’iniziativa organizzata da Camera Marche al Micam, “Focus sui nuovo modelli di business delle imprese calzaturiere”, che inaugurò la manifestazione fieristica e a cui prese parte l’allora Ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. «Da allora numerose sono state le occasione di lavorare in stretta collaborazione, oltre che nel board nazionale, in missione all’estero e in Italia (ad esempio a Sanremo al villaggio Marche in Festival) anche nei nostri territori dove il Presidente non ha mai fatto mancare la sua presenza e attiva partecipazione», commenta il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini. E prosegue: «penso alla Convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all’estero, organizzata nelle Marche nel 2023, all’IGF Forum 2022, altro evento internazionale del sistema camerale per cui è stata scelta la nostra regione».

Gino Sabatini alla vice presidenza di Unioncamere. Qui con Prete e Vadrucci

Inoltre, come ricordato anche in occasione dell’elezione di Gino Sabatini, fondamentale è stati il coinvolgimento diretto di Unioncamere quale soggetto gestore di alcune importanti misure, legate alle risorse previste dal Pnrr, dei bandi NextAppennino, dedicate al turismo, cultura, sport e inclusione sociale. «Una collaborazione fruttuosa a favore delle imprese del nostro territorio colpito dagli eventi sismici per far rinascere le economie di queste aree, riattivandone le potenzialità economiche e la vitalità sociale», spiega Sabatini.

Tra le occasioni istituzionali che hanno visto il presidente Sabatini in qualità di vice con il presidente Prete ricordiamo l’incontro in Quirinale col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



L’Assemblea dei presidenti ha nominato gli otto vice presidenti che affiancheranno nuovamente Prete nei prossimi tre anni.

I vice, tutti al vertice di una Camera di commercio, sono: Klaus Algieri (Cosenza), Leonardo Bassilichi (Firenze), Tommaso De Simone (Caserta), Giorgio Mencaroni (Umbria), Antonio Paoletti vice presidente vicario (Venezia Giulia), Mario Pozza (Treviso-Belluno), Giuseppe Riello (Verona), Mario Vadrucci (Lecce) e Gino Sabatini (Marche).