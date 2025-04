Ancona, la scuola di inglese per i piccoli è Kids&Us: dal 10 maggio il nuovo centro

L'inaugurazione con una giornata aperta alle famiglie, demo gratuite, attività e laboratori per bambini. Il nuovo centro di via Maratta dedicato all'apprendimento naturale dell'inglese per bambini da 1 a 7 anni

ANCONA – Arriva nel cuore di Ancona un nuovo punto di riferimento per l’apprendimento delle lingue dedicato ai più piccoli. In Via Carlo Maratta 4, apre la scuola di inglese Kids&Us, che sabato 10 maggio inaugurerà i suoi spazi con una giornata aperta alle famiglie, demo gratuite, attività e laboratori per bambini dalle 16.30 alle 19.30.

Un evento gratuito e aperto a tutti, pensato per far conoscere da vicino un metodo innovativo che sta conquistando le famiglie di tutto il mondo: l’inglese appreso come una lingua madre, fin dal primo anno di vita.

Un metodo naturale, che segue le tappe dello sviluppo linguistico

Kids&Us propone un approccio unico, che si basa sulle fasi reali e scientifiche dell’apprendimento della lingua madre: ascoltare, comprendere, parlare, leggere e scrivere.

Fin dai primi anni, i bambini vengono immersi quotidianamente in contesti che riproducono quelli reali della vita quotidiana, stimolando l’apprendimento attraverso tutti i sensi: con giochi, canzoni, storie coinvolgenti e attività in movimento. Le lezioni si svolgono esclusivamente in inglese, in piccoli gruppi omogenei per età, guidati da insegnanti altamente qualificati.

Ogni corso è progettato per la fascia d’età 1-7 anni, poiché è proprio in questo periodo che il cervello è più predisposto ad assimilare una nuova lingua con naturalezza, proprio come avviene per la lingua italiana.

Lezioni su misura e materiali esclusivi

Durante le lezioni, i bambini si relazionano con personaggi guida pensati per la loro fascia di età. Per esempio, i più piccoli possono interagire con Mousy, un topolino che insegna l’inglese mentre si fa il bagnetto, oppure con Oliver, protagonista dei corsi per i 6-7 anni, alle prese con il fatidico dentino da latte e la Fatina dei Denti.

Questa impostazione narrativa permette di entrare nel mondo del bambino con contenuti emozionali e concreti, rendendo l’apprendimento spontaneo, efficace e soprattutto divertente.

Anche lettura e scrittura arrivano solo quando i bambini sono pronti, ovvero dopo aver sviluppato una solida base orale e appreso le strutture linguistiche in modo istintivo e duraturo.

Insegnanti formati e aggiornati costantemente

Tutti i teacher Kids&Us sono formati direttamente dal team pedagogico della casa madre e certificati con livello linguistico madrelingua. Vengono costantemente aggiornati per garantire un’esperienza didattica coerente e di alta qualità.

Oltre la scuola: attività e proposte per tutta la famiglia

Kids&Us non è solo una scuola, ma una community educativa attiva. Oltre ai corsi, durante l’anno vengono proposti eventi come laboratori di cucina in inglese, merende al parco, e attività stagionali come i picnic linguistici. Occasioni per stare insieme e imparare in modo naturale e divertente, favorendo la socialità e il legame tra bambini e lingua.

Una realtà internazionale, già presente nelle Marche

Nato in Spagna e oggi presente in 11 Paesi con oltre 190.000 studenti nel mondo, Kids&Us è arrivato in Italia nel 2011. I titolari della sede di Ancona, Valentina Pampano e Sebastian Valentini, hanno già portato il metodo in altre città marchigiane con successo: la sede di Ancona è la loro quarta apertura.

«Crediamo fermamente nell’importanza di imparare l’inglese da piccoli, con un approccio naturale e rispettoso delle tappe evolutive di ogni bambino – raccontano i fondatori – il nostro obiettivo è aiutare le famiglie a trasformare l’apprendimento linguistico in un’esperienza positiva e duratura».

