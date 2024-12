Nasce a Senigallia Riwork, l’agenzia per il lavoro attenta al sociale

SENIGALLIA – E’ stata inaugurata lo scorso 5 dicembre la nuova sede di Riwork, l’agenzia per il lavoro con un’attenzione particolare al sociale, nata dalla cooperativa Undicesimaora. Un pomeriggio iniziato con il taglio del nastro, la benedizione del vescovo di Senigallia Franco Manenti e una tavola rotonda con aziende, sindacati e importanti realtà del territorio.

L’incontro, dal titolo “Il lavoro è il principale fattore di identità sociale della persona?”, ha visto i saluti istituzionali del vicesindaco Riccardo Pizzi, accompagnato dall’assessora ai servizi sociali Cinzia Petetta, che hanno poi lasciato spazio ai responsabili della cooperativa Undicesimaora, su tutti la project manager Laura Papi che ha presentato l’impatto di Riwork con particolare focus sul 2024 e i suoi servizi a utenti e aziende, e a una platea di imprenditori e attori del mercato del lavoro del panorama cittadino, regionale e nazionale.

Tra questi Enrico Giacomelli, imprenditore e presidente uscente del Gruppo imprenditori senigalliesi; Renato Mandolini, presidente entrante del GIS, che ha sottolineato come per il mondo del lavoro siano importanti la formazione, la conoscenza delle lingue e della realtà imprenditoriale locale; Fausto Conigli, imprenditore ed ex amministratore locale, che ha posto al centro il tema della competenza tecnica e il valore della vicinanza del mondo imprenditoriale locale. La parola è poi passata a Marco Manfredi, presidente dell’Associazione Alberghi e Turismo Senigallia, con il suo punto di vista sull’occupazione nel settore alberghiero, e la necessità di investire sulla cultura del lavoro; e a Maria Elena Cherubini, coordinatrice del Centro per l’impiego di Senigallia, sugli interventi e sugli strumenti adottati per il lavoro dalla Regione Marche, non ultimo il Programma GOL di cui anche Riwork è attore nel panorama regionale. Al termine della tavola rotonda la conclusione al vescovo della diocesi di Senigallia, Manenti, che ha riportato l’attenzione su tema dell’emergenza educativa e sul significato del lavoro visto come un bene, e non come un problema.

Undicesimaora dal 2011 al 2023 ha realizzato circa 700 inserimenti lavorativi per offrire una risposta concreta al disagio dovuto al problema occupazionale. Nel solo 2024 ha realizzato 247 inserimenti tra TIS, Tirocini Extracurriculari, Servizi Socialmente Utili, Fondo Regionale Disabili L.68/99, contratti di lavoro, prese in carico complesse per persone vulnerabili inoccupate che si rivolgono alle realtà Caritas della diocesi di Senigallia, comprese persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. È anche partner del Programma regionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) con 404 utenti in gestione, di cui circa 200 colloquiati e più di 850 ore di orientamento e accompagnamento al lavoro erogate.