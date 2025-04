Senigallia, auto in sosta persino nel parco

SENIGALLIA – Parco o parcheggio? Se lo chiede il consiglio direttivo del Gruppo Società e Ambiente (Gsa) di Senigallia dopo che, nel fine settimana appena trascorso, diverse autovetture si sono posizionate all’interno del parco della Cesanella per parcheggiare. La presenza delle macchine in un’area verde non è passata inosservata a quanti, e sono tanti i vari passanti, percorrono la pista ciclabile che collega il quartiere Cesanella con il Vivere Verde. Un parco trasformato di punto in bianco in parcheggio.

Evidentemente gli automobilisti hanno posizionato lì le vetture per poter assistere a uno spettacolo del circo situato nella vicina area – quella sì un parcheggio – dell’ex villa Torlonia. Chi però abbia indicato agli automobilisti di parcheggiare lì e chi abbia permesso che avvenisse ciò non è dato ancora sapere.

Proprio in base a queste segnalazioni, il Gsa di Senigallia ha voluto vederci chiaro inviando una richiesta urgente al sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e alla comandante dei vigili urbani Barbara Assanti: «Nel fine settimana abbiamo notato, con grande sorpresa, file di auto parcheggiate a lato della pista ciclabile all’interno del Parco della Cesanella. Chiediamo con urgenza delucidazioni in merito; in particolare se tale utilizzo, non proprio convenzionale, sia stato autorizzato e, nel caso, da chi».

Non è la prima volta che l’area verde viene utilizzata come parcheggio: era capitato anche in occasione della presenza in città del luna park, anche se non è stato provato alcun legame con l’attività ludico-commerciale in questione. Così come non è stato ancora individuato uno o più responsabili dell’ultimo accadimento.

Di certo però rimane evidente la carenza di controlli che – questo è chiaro – non possono verificarsi sempre e ovunque. Ma parcheggiare in un’area verde, dove ovviamente non sono presenti segnali, cartelli o indicazioni che rendano evidente la possibilità di fermare la propria vettura denota anche una scarsa attenzione alle norme del codice della strada, e soprattutto un assente senso civico e pratico.