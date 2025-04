Lexus ispira creativi alla Milano Design Week

In mostra nuove opere immersive ispirate al Black Butterfly, il dispositivo di controllo di nuova generazione sviluppato per l'abitacolo della concept car LF-ZC

Dici Lexus, e ti senti già proiettato nel futuro più scintillante della mobilità. Casa automobilistica di lusso giapponese appartenente al gruppo Toyota, Lexus è sinonimo di design di avanguardia. E non poteva trovare palcoscenico internazionale migliore della Milano Design Week 2025 per presentare una nuova serie di installazioni ispirate al suo concept di interfaccia in-car Black Butterfly.

Sono state svelate l’8 aprile e rimarranno esposte al pubblico presso Superstudio Più in via Tortona, distretto creativo milanese, fino al 13 aprile. Il Black Butterfly è un sistema di controllo a doppia interfaccia sviluppato da Lexus per la concept car LF-ZC, berlina elettrica che anticipa il modello previsto sul mercato nel 2028.

Le due installazioni immersive, A-Un e Discover Together, esplorano come le tecnologie future creeranno una connessione più stretta tra uomo, macchina e mobilità.

Al Superstudio Più, un imponente schermo a forma di Black Butterfly emerge in uno spazio buio, con un’altezza di tre metri e dimensioni di 10 metri di larghezza per 4 di profondità. È stato meticolosamente realizzato a mano nell’arco di tre mesi, utilizzando fili intrecciati composti da circa 35 chilometri di fibra di bambù.

La concept car LF-ZC (Credits: Lexus)

Ed ecco che grazie all’opera A-Un, creata in collaborazione con i creativi giapponesi SIX e STUDEO, la struttura prende vita all’avvicinarsi dei visitatori, rispondendo ai loro battiti cardiaci per creare un’esperienza immersiva unica. Quando il battito si sincronizza con le fluttuazioni campionate dalla natura, il Black Butterfly diventa un mezzo di scoperta. In quell’istante, i visitatori percepiscono la connessione fluida tra persone, società e mondo. Si ispira al concetto giapponese di A-Un no Kokyū (respiro armonizzato), una filosofia tradizionale in cui due entità sincronizzano istintivamente i propri movimenti ed emozioni.

La collezione Discover Together presenta invece tre opere interattive create da talenti emergenti di Bascule Inc., Northeastern University e dal team interno di design Lexus, esplorando come la tecnologia possa creare esperienze profondamente personali.

È il sedicesimo anno consecutivo che Lexus partecipa alla Milano Design Week. Già lo scorso anno la concept car LF-ZC era stata musa di designer. Dalle linee aerodinamiche e dalla carrozzeria slanciata, la sfavillante concept car elettrica non poteva mancare in quel di via Tortona. In una stanza che affianca le installazioni, campeggia maestosa e affascinante. Già proiettata al domani.