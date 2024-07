Senigallia, nuovo parcheggio e area per bambini: a Cesano continuano gli investimenti pubblici

SENIGALLIA – Continua la serie di lavori pubblici per la frazione di Cesano, a Senigallia, dove sono ultimati alcuni interventi ma se ne stanno progettando altri. È il caso del nuovo parcheggio a raso in strada Settima, inaugurato lunedì 15 luglio, assieme all’adiacente area per bambini con nuovi giochi. Un’opera attesa da anni: l’area veniva già da tempo utilizzata come parcheggio “selvaggio”, con tanto di auto sul prato. Ciò avveniva puntualmente in occasione della sagra del pesce che si celebra ogni estate, ma anche nelle serate clou come quella dei fuochi d’artificio di agosto o durante le domeniche in cui turisti e residenti si recano al mare.

L’opera ha lo scopo di consentire la sosta in un luogo poco distante dal mare, così da limitare il più possibile l’accesso al lungomare Mameli da parte delle autovetture e quindi sgravare il traffico veicolare all’interno della frazione. Circa 100 i posti auto ricavati, con la predisposizione anche per due colonnine di ricarica per le autovetture elettriche. Il costo ammonta a 560 mila euro, finanziato prevalentemente con oneri derivanti da opere di urbanizzazione. Per una maggiore sicurezza di quanti lasciano l’auto nel parcheggio e devono poi attraversare la statale Adriatica nord con il suo notevole volume di traffico, verrà predisposto nei prossimi giorni anche un attraversamento pedonale luminoso.

La frazione è già stata interessata dai lavori di rifacimento della statale stessa dal ponte sul Cesano fino all’incrocio con strada della Marina (per quasi 700 mila euro); dall’asfaltatura di strada della Marina per circa 235 mila euro); dalla sistemazione di strada della Bruciata per altri 130 mila euro; e dalla realizzazione della pista ciclabile sull’arenile (tra la prima e la terza strada) per un costo di 170 mila euro. Oltre a 1,78 milioni già investiti, dunque, Cesano vedrà ulteriori investimenti per la sistemazione delle infrastrutture viarie. Si parla della rotatoria tra la statale Adriatica e strada della Marina, per circa 320 mila euro, e del risanamento del sottopasso delle Piramidi, poco sicuro a causa delle infiltrazioni d’acqua dalle murature verticali e dal sottofondo stradale: qui a disposizione ci sono 200 mila euro.