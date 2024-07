80anni di Confindustria Ancona: la tappa di Senigallia

SENIGALLIA – Ai nastri di partenza la terza tappa del percorso che Confindustria Ancona sta portando avanti per celebrare i suoi 80 anni di storia e che toccherà i 4 territori principali della provincia. Dopo Jesi e Fabriano, dove sono stati affrontati il tema del credito e del capitale umano, a Senigallia il focus sarà sul rapporto tra industria e turismo.

«Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro territorio un convegno che ha come tema centrale quello del turismo – ha detto Renato Mandolini, presidente del Comitato Territoriale di Senigallia di Confindustria Ancona. – La nostra è una bellissima città, con un bel centro storico, un mare che attira da sempre i turisti e un entroterra ricco di bellezze naturali e culturali. E anche l’industria su questo territorio può dire la sua: un tessuto che ha dimostrato, purtroppo anche a seguito dell’alluvione, di avere in sé quella resilienza e capacità di risollevarsi che ha lasciato un segno in tutta la cittadinanza. Dall’assemblea di Confindustria Ancona “Mai più, abbiamo riscontrato una grande attenzione verso il nostro mondo da parte delle amministrazioni pubbliche e di tutto il territorio e la consapevolezza di quanto le industrie siano importanti per il tessuto economico e sociale».

L’iniziativa di punta della tappa di Senigallia è il convegno “Industria e turismo: binomio possibile?” che si terrà venerdì 19 luglio alle ore 18 alla Rotonda a Mare.

«Come dicevo Senigallia è una meta turistica importante – continua Mandolini – facilitata anche dalla presenza di grandi chef stellati come Moreno Cedroni e Mauro Uliassi. che hanno attirato un turismo di élite. E sarà proprio Moreno Cedroni a salire sul palco insieme alla moglie Mariella Organi per aiutarci a capire se la presenza di strutture ricettive di alta qualità possa essere un volano importante per attrarre un turismo più qualificato. Turismo che ricalca la tipologia delle imprese marchigiane, per lo più a matrice familiare: insieme a Cedroni ci sarà anche un’altra “coppia vincente” del settore: Michele Bernetti di Umani Ronchi con la moglie Monica Gabrielli, responsabile dell’Hotel Palace. Credo che l’immagine delle coppie vincenti sia lo specchio di come il valore della famiglia sia essenziale anche in questo settore.

Ma non solo: per p1rovare a disegnare il futuro nel turismo abbiamo coinvolto altri ospiti: Mauro Carbone, esperto di sviluppo territoriale, Eugenio Gallo, particolarmente attento all’innovazione tecnologica e automazione spinta, che sta portando avanti dei progetti molto avveniristici e Ludovico Scortichini, viaggiatore visionario che da tempo lavora anche sull’incoming.

Infine avremo con noi anche Alexander d’Orsogna, AD di Ancona International Airport per provare a ragionare con loro sull’importanza di un collegamento aereo per la nostra regionale, aiutati dal Governatore della Marche Francesco Acquaroli, che vogliamo ringraziare per la sua presenza costante alle nostre iniziative».