Fabriano, industria e informatica insieme nel progetto per gli studenti “Hot cup Assistant”

FABRIANO – L’aula magna dell’IIS Merloni Milani di Fabriano gremita per la presentazione di un progetto valido per il PCTO, frutto della virtuosa collaborazione tra Confindustria Ancona, IIS Merloni, ITS Fabriano Academy e Elettromatic, azienda leader nel settore dell’automazione industriale.

Ieri mattina, 17 febbraio, il lancio dell’iniziativa a cui parteciperanno le classi quarte dell’IIS Merloni Milani con indirizzo informatico e meccanico.

Dopo i saluti ai ragazzi da parte del professor David Passeri, docente vicario e Alessandro Binanti, che seguirà il progetto del PCTO insieme ad altri colleghi, la parola a Federica Capriotti, presidente del Comitato territoriale Fabrianese di Confindustria Ancona, che da tre anni collabora con l’IIS Merloni Milani per proporre progetti ai ragazzi.

«Uno degli obiettivi di Confindustria Ancona è quello di farvi conoscere il mondo delle imprese: attraverso questo progetto toccherete con mano che l’impresa è un luogo di crescita, personale e professionale, è un luogo dove ognuno può portare valore aggiunto, può realizzarsi e ottenere soddisfazioni. Uscite dalla vostra area di comfort, non abbiate paura di mettervi in gioco, cogliete questa occasione per imparare a lavorare in squadra in gruppi eterogenei. Capirete che ogni singola persona è importante per il gruppo e che ognuno può contribuire alla buona riuscita del progetto», ha detto Capriotti.

Novità di quest’anno è infatti il coinvolgimento di classi ad indirizzo diverso, informatica e meccanica, ma soprattutto il coinvolgimento dell’ITS Fabriano Academy, che accoglierà i ragazzi nelle proprie aule per la realizzazione del progetto “Hot cup Assistant”, che occuperà 40 ore di lavoro. Una sfida non facile quella proposta ai ragazzi: connettere un braccio robotico industriale con l’accessibilità e la familiarità di un assistente vocale per preparare bevande calde su richiesta dell’utente.

A Roberto Girolamini, nella sua doppia veste di direttore tecnico e Commerciale di Elettromatic e presidente di ITS Fabriano, il compito di raccontare gli obiettivi e le modalità di svolgimento del progetto. «Il mondo dell’industria si sta sempre più connettendo con quello dell’informatica – ha detto – e l’obiettivo di questo progetto è proprio quello di creare una connessione tra questi mondi. L’innovazione sta proprio nella coraggiosa scelta di portare una tecnologia tipicamente industriale all’interno dell’ambiente domestico, creando un ponte tra due realtà apparentemente distanti. In questo progetto i ragazzi dovranno mettere insieme una macchina e un assistente vocale con diverse fasi: la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione e il test finale».

Con l’occasione è stata presentata anche l’offerta formativa di ITS Fabriano, una grande opportunità di continuare a formarsi dopo il diploma, coniugando l’apprendimento in aula con la parte esperienziale all’interno delle aziende. Presenti all’evento di lancio anche Cristiana Carnevali, direttore ITS e coordinatore dei percorsi didattici e Stefano Silvi, docente ITS e responsabile del progetto.