PESARO – A Pesaro si apre la Settimana nazionale della Protezione Civile, con la presenza del Capo dipartimento nazionale Fabio Ciciliano, accolto dal sindaco Andrea Biancani. «Un riconoscimento per promuovere la cultura del volontariato e della tutela del territorio. È un onore poter ospitare l’avvio della Settimana nazionale della Protezione Civile, nella Capitale italiana della Cultura 2024, celebrando il lavoro del dipartimento nazionale, regionale e dei volontari impegnati costantemente all’aiuto del prossimo, sempre in prima linea nei momenti di difficoltà», così il sindaco di Pesaro ha inaugurato la giornata e la Tavola rotonda.

Presenti all’evento anche il presidente del Consiglio comunale, con delega alla Protezione Civile, Enzo Belloni e l’assessora Mila Della Dora, con delega al Centro Operativo e Manutenzioni.

«Parliamo di persone che vanno ringraziate ogni giorno e che, con il loro grande spirito di comunità, rappresentano un punto di riferimento per tutta l’amministrazione comunale e non solo. Iniziative come queste sono fondamentali per promuovere la cultura della sicurezza e tutela del territorio – hanno continuato Biancani, Belloni e Della Dora -. Anche a causa dei cambiamenti climatici si sono amplificati i rischi, richiedendo interventi sempre più urgenti. In questo nuovo quadro generale, è bene promuovere la prevenzione e l’attenzione su scelte politiche e amministrative che puntino a diminuire i danni, prevedendoli, quando possibile, con largo anticipo, anche grazie ad investimenti che puntano a mettere in sicurezza tutto il territorio, anche con piccoli lavori di manutenzione».

Presenti durante la mattinata anche alcune classi del Liceo delle Scienze Umane di Pesaro e dell’Università Politecnica delle Marche – Corso di Laurea Magistrale in Rischio Ambientale e Protezione Civile: «Loro rappresentano le generazioni più consapevoli e oggi, grazie alla loro presenza, riusciamo a coinvolgerli e renderli partecipi in modo attivo sulle decisioni che vengono prese nel territorio, dimostrando come ogni nostra scelta abbia un impatto sull’equilibrio ambientale. Grazie a tutti i volontari e viva la Protezione Civile!» concludono.

