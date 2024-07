Nella sede di via dei Cacciatori la Regione dovrà affrontare dei lavori di ampliamento per il 118

PESARO – La Provincia di Pesaro e Urbino vende l’immobile della Protezione civile alla Regione.

Approvato l’aggiornamento del Piano delle alienazioni 2024-2026. La novità riguarda la cessione di diritti edificatori per 200 metri quadrati alla Regione, per una cifra di 20mila euro, su interventi da realizzare per il fabbricato della Protezione civile regionale in Strada dei Cacciatori a Pesaro. Ha evidenziato il direttore generale Marco Domenicucci: «L’operazione, che ci è stata richiesta con grande urgenza dalla Regione, è finalizzata all’ampliamento della struttura e al miglioramento sismico dell’edificio a Villa Fastiggi, sede della Sala operativa integrata. L’intervento riguarda la chiusura di una corte interna, necessaria per i lavori della Regione».

Così il consigliere Gambini: «Voto a favore, ma in quella proprietà la Provincia avrebbe potuto eventualmente programmare anche suoi interventi futuri. Invece così si compromette l’area. In base a cosa si è ritenuto congrua la cifra?».

Ha spiegato Domenicucci: «La stima è stata fatta dalla Regione ed è stata valutata adeguata anche dai nostri uffici. I dirigenti regionali ritengono estremamente urgente la pratica, considerato che l’edificio deve ospitare in sicurezza mezzi di soccorso. Per questo abbiamo accelerato per portare l’atto in consiglio». «L’urgenza del progetto esiste – ha evidenziato Domenico Carbone (Provincia in Comune) -. Si tratta di un edificio strategico della Regione e ospiterà la Centrale operativa del 118. Mi fido degli uffici provinciali per la valutazione del prezzo».

«Parliamo di un lavoro per il 118 – ha concluso il presidente Giuseppe Paolini -. Il beneficio per la comunità pesarese e per la provincia mi pare evidente». La delibera è stata così approvata all’unanimità.