Premio Cambiamenti Cna alla BM Diagnostics di Cantiano: è la miglior start-up di Marche e Umbria

Il format è giunto all'ottava edizione e mette a confronto le migliori aziende innovative. Un kit di prevenzione infarti per la start up

PESARO – E’ la BM Diagnostics di Cantiano, in provincia di Pesaro e Urbino, la vincitrice della finale interregionale Marche e Umbria del Premio Cambiamenti 2024 tenutosi a Pesaro, Capitale italiana della cultura, nella suggestiva cornice di Villa Caprile sede dell’Istituto Agrario Cecchi. Il format ideato dalla CNA, giunto quest’anno all’ottava edizione, premia ogni anno le migliori start-up innovative.

L’impresa di Matteo Boldrighini si è aggiudicata la finalissima del contest (in programma a Roma il prossimo 13 dicembre), come attività premiata in rappresentanza delle regioni Marche ed Umbria. L’azienda BM Diagnostics è una start-up innovativa nel campo della diagnostica point-of-care, con un prodotto in fase di lancio. HeartBeat Test (patent-pending), un kit di automonitoraggio in grado di prevenire gli infarti. «La nostra mission è salvare vite attraverso l’automonitoraggio – ha detto il vincitore nel corso della presentazione – nelle malattie cardiache la tempestività di intervento è fondamentale; quindi con il nostro kit vogliamo dare uno strumento diagnostico immediato e alla portata di tutti per prevenire le morti da infarto».

Al secondo posto si è classificata la Leaf concept di San Benedetto del Tronto, start-up nata nel 2022, a seguito della concessione di un brevetto per un’innovativa e originale struttura ombreggiante antivento per spiagge, terrazze, piscine (una valida e moderna alternativa ai classici ombrelloni), nata per sviluppare, produrre e commercializzare il prodotto.

Al terzo posto si è classificata Idee scartate di Montappone impresa creativa e culturale che promuove l’idea che i rifiuti possono diventare risorse, materiali di scarto rinnovati nell’uso e nel significato, nello specifico riutilizza gli sfridi/scarti derivati dalla lavorazione del cappello del distretto fermano.

Menzioni speciali sono andate per la sezione Top Digital Company alla Futur AI di Centobuchi impresa che si occupa di monitorare e garantire e certificare tutta la filiera di produzione, smaltimento, recupero e riciclo, di componenti in materiale composito avanzato o innovativo destinato al settore Aerospaziale tramite scrittura Blockchain e Ai.

Altra menzione come Top Innovation Company è andata alla Marik azienda artigianale di Spoleto che produce motociclette e motori che nel 2022 ha ottenuto il brevetto italiano (ed in corso la registrazione per quello europeo) relativamente ad un innovativo motore termico a 4 tempi con caratteristiche costruttive originali.

Terza menzione speciale per la sezione Impatto sociale è andata alla Happiness for future di Macerata start up innovativa del settore del benessere su scala sociale che ha creato un’app per il miglioramento del benessere individuale e sociale, attraverso teorie e pratiche scientificamente validate e semplici da applicare.

Alla finale interregionale sono state ammesse 35 imprese distribuite da Marche ed Umbria. Al contest di Villa Caprile hanno partecipato il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, il vicesindaco Daniele Vimini (che ha premiato il vincitore). Sono intervenuti il segretario CNA Marche, Moreno Bordoni, il professor Ilario Favaretto dell’Università di Urbino ed il responsabile nazionale marketing della CNA, Luca Iaia.