Pesaro, cambiano i calendari della raccolta porta a porta e ci saranno più controlli

PESARO – Raccolta Porta a Porta, è mini rivoluzione. Cambiano i calendari di raccolta e cambiano dal punto di vista grafico, una veste più chiara e moderna aggiornata al nuovo logo aziendale, ma soprattutto cambiano i giorni di raccolta nelle varie zone della città. Per efficientare il servizio evitando sovrapposizioni nella raccolta di Rsu (indifferenziato) e organico Marche Multiservizi ha riorganizzato il servizio prevedendo dal primo gennaio 2025 nuovi giorni di esposizione e raccolta per le utenze domestiche e non domestiche. L’obiettivo è quello di offrire un servizio sempre più efficiente e capace di rispondere alle necessità di famiglie ed imprese.

«È importante insistere sulla qualità della raccolta differenziata, oltre che sulla quantità, perché se fatta male non consente il completo recupero e riutilizzo», commentano il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e l’assessora all’Ambiente Maria Rosa Conti. «Il nuovo calendario del porta a porta si è reso necessario perché ci siamo accorti che, molto spesso, nel giorno di raccolta i cittadini non utilizzavano l’apposito bidone dell’umido per distinguere il sacchetto da quello dell’indifferenziata, rendendo più complicato e rallentando il lavoro dell’operatore ecologico. Fare bene la raccolta differenziata è un segno di civiltà e di rispetto verso il prossimo e verso l’ambiente. Ma soprattutto diventerà sempre più importante anche dal punto di vista economico, in quanto l’obiettivo deve essere ridurre la quantità di rifiuti che vengono portati in discarica. La loro riduzione, oltre ad esser importante per l’ambiente e per l’economia, ci consente anche di aumentare la vita delle discariche attualmente utilizzate».

Parallelamente al nuovo calendario sindaco e assessore annunciano l’aumento dei controlli: «Oltre agli ispettori ambientali previsti dal disciplinare di igiene, verranno organizzati controlli anche insieme alla Polizia Locale e incontri, pianificati dall’assessorato alla Sostenibilità, per promuovere una campagna di educazione ambientale nei quartieri. Un’azione che ci permetterà di incentivare la quantità ma soprattutto la qualità».

Marche Multiservizi ricorda che per le utenze domestiche i contenitori vanno esposti sui marciapiedi davanti alla propria abitazione non prima delle ore 19:30 del giorno indicato sul calendario per l’esposizione. La raccolta avverrà a partire dalle prime ore della mattina del giorno successivo. Per le utenze non domestiche invece occorre esporre i contenitori sul marciapiedi davanti alla propria attivitànella fascia oraria e nel giorno di esposizione indicati nel calendario

NEL LINK IL CALENDARIO COMPLETO: urly.it/313tg7

GIORNI DI ESPOSIZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Centro (fuori dalla ZTL)

Indifferenziato: Lunedì e Giovedì (*raccolta Martedì e Venerdì)

Organico: Mercoledì, Venerdì e Domenica (*raccolta Lunedì, Giovedì e Sabato)

Plastica e Lattine: Martedì (*raccolta Mercoledì)

Carta e Cartone: Venerdì (*raccolta Sabato)

Vetro: Lunedì con frequenza quindicinale (*raccolta Martedì)

Pantano

Indifferenziato: Lunedì e Giovedì (*raccolta Martedì e Venerdì)

Organico: Mercoledì e Domenica (*raccolta Giovedì e Lunedì). Solo in estate i contenitori

possono essere esposti anche Venerdì (*raccolta Sabato)

Plastica e Lattine: Martedì (*raccolta Mercoledì)

Carta e Cartone: Mercoledì (*raccolta Giovedì)

Vetro: Lunedì con frequenza quindicinale (*raccolta Martedì)

*Quartieri periferici (Baia Flaminia, Cattabrighe, Colombarone, Santa Maria delle Fabbrecce, Soria, Torraccia, Tombaccia e Vismara)*

Indifferenziato: Lunedì e Giovedì (*raccolta Martedì e Venerdì)

Organico: Mercoledì e Domenica (*raccolta Giovedì e Lunedì). Solo in estate i contenitori possono essere esposti anche Venerdì (*raccolta Sabato)

Plastica e Lattine: Domenica (*raccolta Lunedì)

Carta e Cartone: Martedì (*raccolta Mercoledì)

Vetro: Venerdì con frequenza quindicinale (raccolta Sabato)