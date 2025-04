ANCONA – Questa mattina, 29 aprile, militari del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Ancona in collaborazione con i N.O.E. di Brescia, Bologna, Perugia, Bari, con il Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, la Compagnia Carabinieri di Osimo e personale dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente Marche, hanno eseguito provvedimenti di sequestro probatorio e preventivo d’urgenza di un impianto abusivo di gestione rifiuti, delle dimensioni di circa 35mila metri quadrati dove sono stati gestiti circa 60mila metri cubi di rifiuti.

I provvedimenti di sequestro e perquisizione sono stati emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona, nei confronti di sei soggetti coinvolti a vario titolo nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti costituiti da sfalci e potature derivanti da manutenzione del verde pubblico e privato frammisti ad altre tipologie di rifiuti come plastica, ferro, sabbia, inerti da demolizioni e da attività edili, e rifiuti anche provenienti dalla pulizia del litorale marchigiano, che hanno determinato la Procura di Ancona ad ipotizzare il reato di realizzazione di una discarica abusiva.

Discarica abusiva, l’Antimafia di Ancona sequestra 60mila metri cubi di rifiuti

Sono in corso perquisizioni nelle provincie di Ancona, nella zona di Agugliano, Rimini, Mantova, Modena, Ravenna e Foggia. Le condotte contestate, oltre a violazioni in materia ambientale, avrebbero riguardato anche illeciti in materia edilizia e paesaggistica trattandosi di area sottoposta a vincolo, nonché reati contro la pubblica amministrazione, in particolare per frode nelle pubbliche forniture, truffa ai danni della Pubblica Amministrazione e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, che avrebbero visto coinvolti anche dipendenti di enti locali.

Le indagini condotte per quasi 2 anni sotto la direzione della D.D.A. di Ancona, sono state rivolte al contrasto di una realtà, in grado di catalizzare un altissimo numero di imprenditori del settore della manutenzione del verde, ai quali – stando all’ipotesi accusatoria – veniva garantito il conferimento di rifiuti vegetali e non, senza alcun controllo ed a prezzi decisamente inferiori rispetto ai canali leciti; i rifiuti vegetali, venivano sottoposti a triturazione e cippatura (è un processo di triturazione del legno, che lo riduce in piccoli pezzi chiamati “cippato” o “chips” e viene effettuato utilizzando una macchina chiamata cippatrice, per convertire il legno, come tronchi, ramaglie e scarti di segheria, in un materiale che può essere utilizzato come combustibile, ammendante o per altri scopi) e poi destinati a centrali per la produzione di energia elettrica a biomassa o alla filiera dell’ammendante compostato verde, il tutto sempre in assenza dei previsti titoli autorizzativi.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i rifiuti destinati alle centrali elettriche (scevre da responsabilità) viaggiavano o con documentazione incompleta o con bolle di trasporto false in quanto attestanti la provenienza del cippato da siti legali, e ciò al fine di garantirsi l’ingresso nelle stesse dando una parvenza di rispetto della normativa vigente; inoltre, l’area veniva adibita a stoccaggio di 5mila tonnellate circa di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia dei litorali marchigiani, consistenti in legname, plastica ed altro materiale di origine antropica, oltre alla sabbia sottratta dalla fascia costiera di provenienza, senza eseguire una preliminare operazione di separazione e vagliatura, risparmiando in tal modo sul conferimento presso discariche o siti autorizzati. Dagli accertamenti svolti fino ad oggi, è emerso che le aziende coinvolte hanno percepito gli importi previsti da contratto, senza però che vi fosse, da parte degli enti affidatari, la verifica della corretta esecuzione del servizio, e contribuendo quindi alla realizzazione della truffa ai danni della Pubblica Amministrazione. Gli indagati avrebbero inoltre conseguito vantaggi dagli introiti percepiti “in nero” dalla raccolta abusiva di rifiuti di varia natura e specie, e dal conferimento dei rifiuti stessi lavorati presso centrali elettriche.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.