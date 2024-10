PESARO – Il Docufilm su Pesaro Capitale arriva su Rai 3.

È un “viaggio d’amore” quello che porterà i telespettatori di tutta Italia a scoprire bellezze, curiosità, storia, passato e futuro di Pesaro 2024. L’appuntamento è su Rai3 che, venerdì 11 ottobre, alle ore 16, trasmetterà il docufilm “Nascita di una Capitale”, prodotto da Great Emotions Entertaiment in collaborazione con Rai Documentari.

“Nascita di una Capitale”, come evidenzia l’ideatore e regista Fabio Galli, «è il viaggio d’amore di un pesarese che ha vissuto la sua esperienza lavorativa a Roma e che si è trovato a vivere la sua città nativa come Capitale. E che si è chiesto come una città di provincia, e il suo territorio, fossero riuscite a diventarlo. La risposta? È stato perché siamo una regione e una provincia meravigliose, che è giusto che l’Italia conosca meglio». Questo l’obiettivo di Galli che, nei 2 anni di «fatiche e ricerche» ha lavorato a questo docufilm pensandolo come «un viaggio emozionale tra le storie meno conosciute di Pesaro, tra le bellezze che la provincia ha a disposizione e che vogliamo proporre al mondo». A sostenerlo nel suo progetto, il produttore Ermes Bonini, che ha detto: «Siamo molto orgogliosi di aver realizzato l’intera produzione nel territorio. Qui abbiamo trovato tutte le figure utili al nostro lavoro, dagli attori ai professionisti che ci hanno sostenuto in questo prodotto a cui teniamo molto e che è nato cercando una strada nuova per raccontare la città con una luce diversa, scavando nell’entroterra, nella cultura e nelle storie che la caratterizzano. È stata una bellissima esperienza e crediamo di aver fatto, come confermato dai primi riscontri, un buon lavoro».

«Un altro tassello – sottolinea il sindaco Andrea Biancani all’anteprima che si è svolta questa mattina nel salone nobile “Antonia Pallerini” di Palazzo Gradari – che va ad aggiungersi nel racconto della nostra Capitale italiana della cultura. Stiamo vivendo un anno eccezionale che ci ha già consentito di proiettarci a livello nazionale e internazionale. Questo progetto – realizzato dal e nel territorio – darà l’opportunità a tantissime persone che ancora non conoscono le Marche e la nostra provincia in particolare di capire quanto è straordinario e quanto è pronto ad accogliere tutti coloro che lo raggiungeranno. Lo farà con un prodotto originale, nuovo, diverso dal solito che invito a guardare nell’appuntamento nazionale di venerdì sui canali Rai».

«Grazie in particolare a Ermes Bonini, produttore, e a Fabio Galli, regista e attore, per il loro lavoro per la tenacia nel portarlo avanti – ha aggiunto Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Cultura e al Turismo -. “Nascita di una Capitale” sarà utile a promuovere la sensibilità territoriale del raccontarsi. Lo farà con una scrittura molto moderna e affascinante, arricchita anche dall’attualità delle riprese, da musiche originali e da una fotografia accurata. E da una narrazione che ripercorre la storia di Pesaro e Urbino, e la sua vocazione di crocevia di artisti, intellettuali, famiglie nobili, grandi personaggi storici e non solo. È un contributo prezioso per l’anno da Capitale che ci aiuterà a consolidare l’effetto e la visibilità di Pesaro 2024 nel tempo».