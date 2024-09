Pergola si prepara alla Fiera del tartufo: si va verso il tutto esaurito

La 27esima edizione è in programma le prime tre domeniche di ottobre. Gli spazi della Casa del Tartufo, per l’esposizione e commercializzazione del re della stagione autunnale, già soldout

PERGOLA – Ottobre è il mese del tartufo pregiato e Pergola, che apre le kermesse italiane dedicate al prezioso tubero, si prepara per una partenza in grande stile. A tre settimane dal debutto della Fiera Nazionale, si va verso il tutto esaurito.

Gli spazi della Casa del Tartufo, per l’esposizione e commercializzazione del re indiscusso della stagione autunnale, ampliati dagli organizzatori per celebrare la 27esima edizione in programma le prime tre domeniche di ottobre, sono già esauriti.

Un sold-out che apre la stagione dei grandi eventi voluti dall’amministrazione comunale e fa ben sperare: le premesse per un’edizione di grande successo ci sono tutte. Se il diamante della terra troverà la sua collocazione nel cuore degli spazi espositivi, le altre tipicità enogastronomiche saranno in vetrina nel centro storico di uno dei Borghi più belli d’Italia, lungo corso Matteotti e via Don Minzoni, per poi proseguire in viale Martiri della libertà dove sarà collocata la fiera commerciale. Anche qui spazi in esaurimento.

«C’è entusiasmo e tanto interesse per la nostra Fiera. Siamo al lavoro senza pause per una grande edizione. Questa settimana – ricorda il vicesindaco e assessore al turismo Antonio Baldelli – abbiamo ricevuto richieste di partecipazione un po’ da tutta Italia. La Casa del Tartufo è già sold out da diversi giorni, mentre per la mostra mercato di prodotti tipici c’è ancora disponibilità, seppur minima. Siamo sulla strada giusta per una super edizione; a breve presenteremo il programma ricco e di qualità, con interessanti novità, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la città e le sue eccellenze, per il suo sviluppo economico e turistico».

Operatori commerciali e del turismo interessati a partecipare alla kermesse possono rivolgersi all’ufficio turismo: 0721.7373274.