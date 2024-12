Pallavolo, la Megabox cerca gloria ospitando Novara nell’anticipo

La Cucine Lube in viaggio per il Brasile per giocare il Mondiale per Club. La Megabox ha bisogno di un’impresa. La Cbf Balducci non può fallire contro Casalmaggiore

VALLEFOGLIA – Reduce dal buon punto ottenuto in trasferta sul campo di Milano, la Megabox Vallefoglia ospita alle 18 la Igor Novara di coach Lorenzo Bernardi con diretta su Raisport. Le piemontesi nel turno infrasettimanale di mercoledì, hanno liquidato Bergamo per 3-0. In classifica la Megabox è sempre ottava a quota 14 con un punto meno di Bergamo e due più di Pinerolo vincente una settimana fa al PalaMegabox. Le piemontesi sono quarte a quota 23. Due match durissimi finiti al 5’ set giocati in 3 giorni possono aver lasciato strascichi fisici sulle biancoverdi che sono a ranghi sempre più ridotti e con Michieletto come unico cambio per le attaccanti laterali.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata ospita domenica alle 17 Volley Casalmaggiore per la 1’ giornata di ritorno. La sconfitta subita nell’ultima di andata a Costa Volpino per 3-1 ha allontanato ulteriormente le arancionere dalla vetta e relegato Fiesoli e compagne ad un deludente 3’ posto al giro di boa che le condanna, tra l’altro, a giocarsi in trasferta, a Busto Arsizio, le chance di proseguire il percorso in Coppa Italia. Le pressioni sono tutte sulle spalle della squadra di Lionetti perché, sulla carta, la squadra di Napolitano, come visto all’andata, difficilmente rappresenterebbe un ostacolo serio per una Cbf Balducci concentrata e concreta. Primo gettone nella squadra marchigiana per la giovane palleggiatrice Safa Allaoui classe 2006 arrivata nelle Marche per sostituire la partente Braida. La sua competitività a questo livello sarà tutta da verificare.

La Cucine Lube in Superlega ha già giocato il match dell’ultima di andata vincendo il derby al PalaSavelli di Porto San Giorgio contro la Yuasa Grottazzolina. I cucinieri hanno ottenuto 23 punti in 11 partite, sono attualmente terzi avendo tre punti di vantaggio su Piacenza che sarà in trasferta a Perugia. La squadra è partita oggi alla volta del Brasile per partecipare al Mondiale per Club. E’ inserita nella Pool A e giocherà la prima partita Martedì 10 dicembre alle ore 17.30 contro la formazione del Foolad Sirjan Iranian.

La squadra di Ortenzi è invece ultima con 2 punti e appena 8 set vinti in 11 partite. L’impatto con la massima serie è stato durissimo per la Yuasa che ha dovuto fare i conti con le defezioni dovute a infortuni di alcuni dei suoi giocatori più importanti. Tornerà in campo venerdì 13 dicembre alle 20 sul campo di Monza per l’anticipo della 1’ giornata di ritorno e diretta su Raisport.

In A2 maschile la Smartsystem Essence Hotels Fano è reduce dal posticipo di lunedì ad Aversa nel quale ha ottenuto un punto salendo in classifica a quota 12 punti. Domenica alle 18 ospita Aci Castello. La Banca Macerata Fisiomed Macerata indietro di due punti rispetto ai fanesi e quindi in piena zona rossa, gioca in contemporanea a Cuneo. In A3 maschile la The Begin Ancona ospita stasera alle 20.30 la formazione sarda di Sarroch che in classifica ha un punto meno di Ferrini e compagni.