Germania e Pesaro sempre più vicine con il nuovo treno RailJet operativo da aprile

PESARO – Germania e Pesaro sono sempre più vicine grazie al nuovo treno “RailJet” che dal 17 aprile 2025, collegherà Monaco di Baviera con parte della Regione Marche, tra cui anche Pesaro, Senigallia e Ancona, come ultime fermate della tratta.

Il collegamento, operativo fino al 6 ottobre, coprirà anche le vacanze autunnali dei bavaresi offrendo 430 posti in classe economica, 86 in prima classe e 16 in business; una carrozza multifunzionale con posti per disabili, supporti per biciclette, sci e snowboard e ristorazione a bordo con un ristorante e tre aree snack. A garantire il servizio saranno i nuovi treni RailJet New Generation, mezzi di ultima generazione progettati da Siemens, che uniscono velocità e comfort. Dotati di Wi-Fi, 532 posti complessivi e una velocità massima di 230 km/h, offrono anche spazi dedicati a carrozzine, biciclette e attrezzature sportive.

Il servizio, realizzato dalle ferrovie tedesche DB e austriache ÖBB, rappresenta per il sindaco «un salto di qualità per il turismo di tutto il nostro territorio, offrendo ai viaggiatori tedeschi, ma anche a quelli pesaresi e marchigiani, una valida alternativa al traffico autostradale, scegliendo un modo più sostenibile per visitare la nostra città o la Germania».

«Ho seguito da vicino la notizia, chiedendo continuamente aggiornamenti sulle novità riguardanti la tratta – ha precisato Biancani -, che è stata chiaramente accolta con entusiasmo dagli operatori turistici del territorio. Un modo efficace per promuovere la Regione Marche, in particolare Pesaro, Ancona e Senigallia, anche a livello internazionale».



Il treno sarà disponibile tutti i giorni con una corsa di andata e una di ritorno. Gli orari e le informazioni più dettagliate verranno presentate durante le prossime settimane, ma si prevede la partenza da Monaco di Baviera alle ore 9.34 e l’arrivo del treno a Pesaro intorno alle 18:30/19 (orari ancora da confermare). Il primo rientro dalla Regione Marche è previsto ad Ancona e fermerà a Pesaro tra le 11.45 e le 12, arrivando poi a Cattolica – la fermata successiva – alle 12.16.