Economia Pesaro Urbino, la proposta di Dallasta: «All’ex Pica un polo logistico industriale»

PESARO – L’idea di un polo logistico industriale tra Pesaro e Vallefoglia. A lanciare la proposta è il consigliere regionale Fi Giovanni Dallasta che evidenzia: «Tra Pesaro e Vallefoglia bisogna realizzare un polo logistico a servizio delle aree industriali ed eventualmente anche dei trasportatori in transito. Se si vuole essere attrattivi occorre dare servizi e per come sono state progettate le nostre aree industriali occorre creare un’area in posizione baricentrica con attrezzature e servizi oltre che depositi per il successivo trasferimento o spedizione di merci».

Dallasta prosegue: «Fino a qualche anno fa nelle fabbriche il problema principale riguardava la logistica aziendale, oggi con l’avvento dell’automazione ed un’evoluzione significativa del mercato occorre focalizzarsi sui punti di ricezione, stoccaggio e spedizione delle merci al di fuori del contesto produttivo. Oggi più che mai, il settore logistica e trasporti ha come interesse principale di individuare dei punti strategici e cioè baricentrici in cui confluiscono – e da cui ripartono – le merci per la distribuzione su tutto il territorio nazionale. Abbiamo la fortuna di essere un territorio ricco di industrie ma per rilanciare il settore occorre realizzare infrastrutture e servizi, un Polo Logistico sicuramente darebbe un grande aiuto alle attività e diventerebbe un’attrazione per molti trasportatori».

Per il consigliere «si tratterebbe di una grande area sorvegliata, in cui è possibile depositare merci anche in celle frigo, pallet, container, con punto di ristoro, una zona a uffici per il disbrigo di pratiche, un’area per lo stallo dei camion con eventualmente anche assistenza meccanica. Un’area utile a tale scopo potrebbe essere quella della ex Pica che risulta vicina all’autostrada in zona pianeggiante con diversi piazzali, fabbricati e capannoni. A mio parere una location così baricentrica diventerebbe strategica e molto attraente non solo a livello locale ma anche nazionale.

Si tratterebbe di un investimento iniziale importante da parte di privati ma sicuramente molto remunerativo in quanto l’attività della logistica è ormai indispensabile in tutti i settori e la richiesta è in continuo aumento».