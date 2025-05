ANCONA – La Politecnica delle Marche conferisce la Laurea Honoris Causa a Daron Acemoglu, Nobel per l’Economia 2024. L’appuntamento è in programma venerdì 23 Maggio 2025 ore 17, alla Facoltà di Economia “G.Fuà”.



Il programma

Apertura Cerimonia: Gian Luca Gregori, Rettore

Laudatio: Luca Papi, Decano del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali

Elogio del candidato: Davide Ticchi, Professore di Economia Politica



Lectio Magistralis

Daron Acemoglu, Premio Nobel per l’Economia 2024: “Bolstering Support for Democracy”



Proclamazione e conferimento Laurea Honoris Causa



Brani musicali eseguiti dal Coro Studentesco Univm.



Daron Acemoglu Biografia

Daron Acemoglu è uno degli economisti più influenti e rispettati a livello mondiale. Institute Professor al Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston e tra i dieci economisti più citati al mondo, ha ricevuto il Premio Nobel per l’Economia nel 2024, insieme a Simon Johnson e James A. Robinson, “per gli studi sulla formazione delle istituzioni e il loro impatto sulla prosperità”. Già nel 2005 era stato insignito della prestigiosa John Bates Clark Medal, conferita all’economista americano sotto i quarant’anni che si ritiene abbia dato il contributo più significativo al pensiero e alla conoscenza economica.



I suoi contributi scientifici hanno rivoluzionato il modo in cui comprendiamo le dinamiche dello sviluppo economico, mettendo al centro dell’analisi il ruolo cruciale delle istituzioni politiche ed economiche. In particolare, la sua ricerca dimostra che le istituzioni inclusive – quelle che promuovono la partecipazione democratica, il rispetto dello stato di diritto e un ampio accesso alle opportunità economiche – sono fondamentali per generare prosperità condivisa e sostenibile. Al contrario, le istituzioni estrattive, dominate da élite che concentrano potere e ricchezza, ostacolano lo sviluppo e perpetuano le disuguaglianze.

Il libro

Uno dei suoi lavori più noti, il libro Why Nations Fail (in italiano Perché le nazioni falliscono), scritto con James A. Robinson, ha avuto un impatto straordinario nel dibattito pubblico e accademico globale. In questo volume, gli autori mostrano che non sono la geografia, la cultura o il clima a spiegare perché alcune nazioni prosperano mentre altre faticano a svilupparsi, ma la qualità delle loro istituzioni.

Secondo gli autori, la prosperità non è mai un processo automatico: è sempre il frutto di scelte collettive, istituzioni inclusive e di una società civile organizzata e attiva.

Le sue ricerche recenti affrontano anche le grandi sfide contemporanee, come l’impatto sui sistemi economici derivante dal cambiamento tecnologico legato all’automazione e all’intelligenza artificiale. Parte di questa ricerca è stata pubblicata in un recente libro dal titolo Power and Progress (in italiano Potere e progresso), scritto con Simon Johnson, ed analizza come sia possibile orientare l’innovazione verso la creazione di posti di lavoro di qualità, la riduzione delle disuguaglianze e la costruzione di istituzioni migliori, capaci di sostenere una società più equa e dinamica.



Pagina web ufficiale

https://economics.mit.edu/people/faculty/daron-acemoglu



Collaborazione con l’Univpm

Il professor Davide Ticchi (Dipartimento di Economia e Scienze Sociali – Facoltà di Economia) ha collaborato con il professor Acemoglu ad alcune ricerche che analizzano le relazioni tra istituzioni e variabili economiche. Queste ricerche studiano le origini degli Stati inefficienti e le ragioni per cui tali inefficienze persistono, limitando la crescita e lo sviluppo economico. Un’altra parte della loro ricerca congiunta ha invece esplorato le origini economiche e istituzionali dei regimi dittatoriali e della persistenza delle guerre civili.

Pagina web ufficiale

https://sites.google.com/view/davideticchi/