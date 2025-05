Wunderkammer Orchestra, a Pesaro 20 appuntamenti di musica, libri, danza e cultura

PESARO – È un cartellone di 20 appuntamenti all’insegna della “musica delle meraviglie” e della contaminazione tra i linguaggi dell’arte quello proposto dalla WunderKammer Orchestra nella città di Pesaro. Fino a dicembre, in programma concerti, presentazione di libri, gran balli e danze storiche, masterclass di canto lirico, incontri culturali, esperienze musicali in dialogo con la scultura, con nuove commissioni e sfidanti format di spettacolo.

Artisti internazionali e giovani talenti incontrano il pubblico nei luoghi d’arte della città: tra questi, il Teatro Rossini (Sala della Repubblica), le residenze neoclassiche di Villa Vismara Currò e Palazzo Montani-Antaldi, la Chiesa della Santissima Annunziata, il Cenobio San Bartolo e Villa Pavarotti tra le colline del Parco Naturale del Monte San Bartolo.

Il programma gode del patrocinio del Comune di Pesaro e si avvale della collaborazione di Amat, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Ente Olivieri Biblioteca e Musei Oliveriani, Libreria “Il Catalogo”, Istituto Mengaroni, Archivio Loreno Sguanci APS, Cristina e Giuliana Pavarotti, e del sostegno di Sistemi Klein, Giardino di Santa Maria, Morfeus, Riviera Banca, Roberto Valli Pianoforti.

La WunderKammer Orchestra è un progetto culturale nato a Pesaro nel 2017 da un’idea del compositore, pianista e didatta Paolo Marzocchi, col duplice obiettivo di proporre la musica d’arte in contesti logistici e di pubblico in cui questa difficilmente arriva, e di portare “al limite” il concetto di orchestra da camera. Ogni strumento dell’orchestra è presente, ma è rappresentato da un solo esecutore. I colori sinfonici ci sono tutti, ma la cura e la raffinatezza del suono sono quelli della musica da camera. Nel corso del tempo sono stati costituiti tre ensemble da camera: WunderKammer Orchestra (direttore musicale il Mº Carlo Tenan di risonanza internazionale), WunderKammer Youth Ensemble e WunderKammer-Camerata degli Ammutinati. Forte l’attenzione per la musica contemporanea e i giovani autori, con nuove partiture appositamente commissionate.

«Pesaro è orgogliosa di accogliere un cartellone così ricco, capace di unire linguaggi artistici diversi in un dialogo con la città e i suoi luoghi più suggestivi – fa sapere il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani -. La Wunderkammer Orchestra rappresenta un’eccellenza culturale del nostro territorio, portando innovazione, qualità e coinvolgimento. Questa rassegna è un esempio concreto di come la cultura possa essere motore di bellezza, crescita e partecipazione».

«WunderKammer Orchestra ETS, in continuità con il grande impegno dalla stessa profuso per “Pesaro 2024”, prevede per il 2025 un investimento sulla sola piazza Pesaro di quasi 50.000 euro allo scopo di finanziare i 20 appuntamenti in programma. – fa sapere il presidente dell’associazione, Stefano Gottin – Auspichiamo pertanto un sostegno pubblico e privato volto a supportare concretamente questa nostra realtà in continua espansione, che non esita a impiegare anche ingenti mezzi propri per onorare la cultura della propria città e delle altre piazze italiane dove diffondere il brand di “Pesaro, città della musica” e la tradizionale vocazione turistica di quest’ultima».

Per il direttore artistico Paolo Marzocchi, «la WunderKammer Orchestra si rivela sempre più come un attore a più dimensioni, accogliendo dentro di sé musicisti, ensemble e attività diverse, in cui fondamentale è l’impegno dell’associazione verso ai giovani, la formazione, la promozione e la creazione di opportunità di lavoro e di scambio. In questo senso il Progetto “Queste parole di colore oscuro” (in cui sono stati coinvolti i giovani esecutori del WunderKammer Youth Ensemble e i giovani compositori Ferretti e De Pace), il concerto di Anastasia Fioravanti ad agosto, il progetto dello Spazio in Ascolto, giunto alla quinta edizione, con la WunderKammer – Camerata degli Ammutinati e le nuove musiche di Riccardo Perugini (giovane ma già affermatissimo compositore), insieme alla Masterclass di Canto con blasonati docenti quali Luca Gorla e Gianni Tangucci sono solo alcune delle proposte che ci fanno sentire orgogliosi di appartenere alla WunderKammer Orchestra».

GLI APPUNTAMENTI 2025

Il cartellone 2025 della WKO nella città di Pesaro si è aperto il 13 e 14 marzo al Teatro Rossini con il concerto “Queste parole di colore oscuro. Suonare la lingua di Dante” in occasione della Giornata della Poesia, su musiche di autori contemporanei: un brano di Paolo Marzocchi, direttore artistico della WKO, e in prima assoluta due brani dei giovani compositori Gabriel De Pace e Damiano Ferreri.

Il 18 maggio, ore 17:30, presso la Libreria Il Catalogo, l’appuntamento è dedicato a Dmitrij D. Šostakóvič, nel 50º anniversario della morte del grande compositore sovietico. Roberta Pandolfi e Cesare Pezzi eseguiranno, nella trascrizione per pianoforte a 4 mani, il primo ed il quarto movimento della Sinfonia n. 7 “Leningrado”, opera di raro ascolto, simbolo di resistenza e speranza, scritta durante l’assedio nazista di Leningrado (oggi San Pietroburgo). L’esecuzione è accompagnata da una conversazione tra Oreste Bossini, giornalista, scrittore e conduttore di Rai Radio3, e Paolo Trognoni, autore della monumentale biografia “Šostakovič: la verità nella musica” (Cartacanta edizioni). L’evento è in collaborazione con Ente Olivieri, Il Giardino di Santa Maria e Libreria il Catalogo.

L’8 giugno, presso la libreria “Il Catalogo”, lo scrittore e musicologo Alessandro Macchia, autore della prima monografia italiana su Benjamin Britten, presenta il suo ultimo libro sempre dedicato al compositore britannico, tra i più influenti e prolifici del XX secolo. “La scorciatoia. Cristianesimo e personalismo in Benjamin Britten” (Galaad Edizioni, 2025)”, si addentra in un’analisi del pensiero del musicista la cui opera, da “Peter Grimes” in poi, interpreta vizi e virtù dell’uomo, senza una netta linea di demarcazione fra sacro e profano. Evento in collaborazione con Ente Olivieri e Libreria Il Catalogo.

Il 14 giugno, dalle ore 18:15, Villa Vismara Currò si trasforma in un affascinante salotto ottocentesco, dove dame e cavalieri, per il terzo anno consecutivo, volteggiano nei loro abiti da favola in occasione del “Gran Ballo dell’Estate” con danze del Primo e Secondo Impero, un evento che vede la partecipazione del Gruppo di Danza Ottocento Divisione Danza WKO-ADA e di Harmonia suave, maître de danse Carla Favata. Nella prima parte della serata il soprano kazako Aiym Askar e il pianista Alessandro Cassano, talenti del Conservatorio G. Rossini di Pesaro, saranno i protagonisti di un suggestivo viaggio musicale tra Bellini, Donizetti, Chopin e Verdi che catapulta gli spettatori nell’epoca in cui fasto e divertimento erano al centro delle serate dei nobili di tutta Europa.

Il 2 agosto, ore 21:30, il cortile di Palazzo Montani-Antaldi, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, ospita (con ingresso gratuito) il talento della giovane pianista ascolana Anastasia Fioravanti, in un recital di musiche di vari autori. Nata nel 2001, ha iniziato a studiare pianoforte all’età di 3 anni e a 7 è stata ammessa al Conservatorio di Fermo dove si è diplomata con lode e menzione a soli 14 anni. Ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali, distinguendosi in diverse competizioni.

Il 15 agosto, torna “Lo spazio in ascolto/ la voce della scultura”, quinta edizione del progetto di WunderKammer Orchestra ETS di Pesaro e Archivio Loreno Sguanci APS che vede protagonista una delle sculture simbolo di Pesaro (in corso di individuazione), posta al centro di un suggestivo dialogo tra musica, danza e arte, spazio urbano e spazio evocato. Per l’occasione, la WKO ha commissionato un’opera inedita al giovane compositore fiesolano Riccardo Perugini incentrate sulla specificità della scultura, e che debutta in prima assoluta nell’esecuzione affidata al Quartetto di chitarre WunderKammer – Camerata degli Ammutinati. Ospite d’eccezione sarà la coreografa e danzatrice Erika Rombaldoni, artista originaria di Cagli (PU) che ha recentemente curato, con grande successo, al Teatro alla Scala di Milano la coreografia dell’opera contemporanea “Il nome della rosa” tratta dal libro di Umberto Eco.

L’incantevole Cenobio di San Bartolo (XII secolo), luogo di significative valenze storico artistiche, nel cuore dell’area naturale protetta dell’omonimo Parco San Bartolo, ospita il 17 agosto (orario da definire) il concerto di Raffaele Damen, fisarmonicista impetuoso e sensibile, originario di Pesaro. Damen ha vinto numerosi premi tra cui Val Tidone, Stresa, Luigi Nono, Premio Abbado. Esperto esecutore di musica contemporanea, i suoi concerti prevedono spesso prime assolute di brani a lui dedicati.

Il 20 settembre ore 18:30, nella Chiesa della SS. Annunziata, torna l’appuntamento con la danza storica a cura della Divisione Danza WKO-ADA, con le “Nozze sforzesche” che rievocano il 550º anniversario delle nozze di Costanzo Sforza e Camilla d’Aragona celebrate a Pesaro nel maggio 1475. L’evento è inserito in un più vasto progetto (che riunisce nel percorso tematico delle unioni matrimoniali della Famiglia Sforza con corti e casate italiane e straniere) le diverse realtà territoriali che si occupano della formazione e diffusione della danza storicamente informata.

Il 21 settembre ore 11:00, a Villa Vismara Currò, dieci giovani talenti si esibiscono in un recital di canto lirico che chiude la masterclass “Belcanto al Sol Levante” organizzata dalla WKO. Nel corso di specializzazione, giovani artisti giapponesi sviluppano tecnica e stile secondo i dettami del “belcanto italiano”, sotto la guida del M° Luca Gorla, un grande specialista della prassi esecutiva di un repertorio vocale in cui parola cantata e drammaturgia vivono in perfetta simbiosi.

La Sala della Repubblica del Teatro Rossini ospita il 28 settembre, 19 ottobre, 16 novembre e 30 novembre alle ore 11:00 gli incontri con Mario Totaro, compositore e pianista, per quattro conversazioni in musica ciascuna delle quali dedicata ad un grande compositore vissuto a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento: Claude Debussy, Erik Satie, Maurice Ravel, Igor Stravinskij. Racconti, esempi musicali, momenti performativi caratterizzano un ciclo di conferenze-concerto dedicato ad un pubblico di curiosi, neofiti, appassionati.

Si intitola “Voci d’amore” l’originale spettacolo musicale che si terrà il 18 ottobre, ore 21:00, nella Chiesa della SS. Annunziata. Diana Höbel (attrice e autrice di monologhi di teatro civile, melologhi, radiodrammi caratterizzati da un puntuale lavoro sulla parola) sarà la voce recitante con Federico Nicoletta al pianoforte, per esplorare le diverse sfaccettature dell’amore tra gioia, passione, desiderio e malinconia su brani di Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Wagner/Liszt, Debussy, Šostakovič, e musiche originali di Claudio Rastelli.

Villa Giulia “Pavarotti”, per oltre trent’anni seconda casa e residenza estiva di Luciano Pavarotti, ospita il 1 novembre un doppio evento in collaborazione con Giuliana e Cristina Pavarotti, Ente Olivieri e Libreria Il Catalogo. A Giacomo Puccini è dedicato il saggio “Puccini ‘900. La seduzione della modernità” di Filippo Del Corno (Edizioni Curci, 2024), che viene presentato dall’autore per esplorare un aspetto meno conosciuto di Puccini, quello di un compositore inserito a pieno titolo nel fermento culturale delle più audaci sperimentazioni del primo Novecento europeo.

Segue il concerto finale degli allievi della masterclass di alto perfezionamento nel canto lirico curata dal M° Gianni Tangucci, e organizzata dalla WKO a Villa Pavarotti. Pesarese, Gianni Tangucci, uno dei massimi esperti di vocalità, è stato direttore artistico dei teatri di Bologna, Venezia, Roma, Firenze, vicedirettore artistico del Teatro alla Scala di Milano, consulente artistico all’Arena di Verona, a Genova, Treviso, Parma, Napoli.

Il cartellone della WKO a Pesaro si chiude nella Chiesa della Santissima Annunziata, il 6 dicembre ore 21:00 con il concerto di Yugen Quartet & Marco Messa al clarinetto. In programma, Quatuor pour la fin du temps (ovvero Quartetto per la fine del tempo) di Olivier Messiaen. Il Quartetto Yugen è composto da Simona Cavuoto (violino), Małgorzata Maria Bartman (viola) Ulyana Skoroplyas (violoncello) e Nicola Pantani (pianoforte).

Info

www.wunderkammerorchestra.com

Cell. +39 366 6094910; info@wunderkammerorchestra.com