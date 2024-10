Violentata in piazzale Matteotti, Fdi Pesaro: «Consiglio straordinario sulla sicurezza»

PESARO – Violentata in piazzale Matteotti, la politica si schiera.

Fratelli e’Italia «chiede che venga indetto con urgenza un consiglio comunale straordinario dedicato alla sicurezza. Occorre smettere di minimizzare ed affrontare il problema nella sua complessità». La richiesta arriva a gran voce dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Serena Boresta, Michele Redaelli, Daniele Malandrino, Cristina Canciani e Giovanni Corsini.

«Quello che sta succedendo a Pesaro, anche in pieno centro, preoccupa noi e i pesaresi. Per troppi anni la sinistra ha scelto di voltare la faccia dall’altra parte, minimizzando e continuando a narrare una situazione rosea che in realtà non esiste. Le situazioni problematiche sono molteplici. Dai furti negli appartamenti e nelle attività commerciali allo spaccio. In particolare ci preoccupa il formarsi di vere e proprie baby gang itineranti, che danneggiano zone pubbliche e creano disagio ai residenti. Fenomeno grave che negli ultimi anni sta prendendo piede in varie zone di Pesaro».

Fratelli d’Italia «da anni segnala e denuncia all’Amministrazione la presenza di aree della città che sono teatro di spaccio e violenze: si sono susseguiti: flashmob, comunicati, raccolte firme, interrogazioni ma siamo sempre stati tacciati di creare inutile allarmismo e le nostre segnalazioni sono rimaste inascoltate. Era proprio necessario attendere un evento di violenza inaudita come quello odierno in piazzale Matteotti, in pieno centro storico? Episodi come questo devono essere evitati garantendo maggior vigilanza sul territorio, soprattutto in quelle zone “franche” della città da tempo attenzionate come il Parco Miralfiore, Piazzale della Resistenza, Piazzale Lazzarini, Galleria Roma. Aree che purtroppo aumentano. Le famiglie della nostra città hanno il sacrosanto diritto di vivere in libertà e sicurezza anche queste zone della città senza il timore di incorrere in frequentazioni balorde. Con la riassegnazione in città degli agenti un tempo destinati all’unione pian del bruscolo ci aspettiamo che si imposti una strategia per contenere il problema creando presidi fissi nelle aree più pericolose della città ed occorre altresì che l’amministrazione si attivi per realizzare in queste aree attività ed eventi continuativi che possano tenere lontane persone dedite alla delinquenza e alla criminalità. Troviamo fuori luogo e velleitario il tentativo, portato avanti proprio in questi giorni da parte del PD locale, di criticare il decreto sicurezza del Governo Meloni».

Di qui la richiesta. «Riteniamo che sia arrivato il momento di affrontare in modo serio e articolato il complesso tema che riguarda la sicurezza dei pesaresi. Chiediamo, con una lettera ufficiale al Presidente del Consiglio, di convocare con urgenza un consiglio comunale straordinario dedicato alla sicurezza. In cui poter esaminare i problemi ed individuare progettualità per migliorare la situazione».



Marta Ruggeri, capogruppo M5S in consiglio regionale sottolinea: «Lo stupro avvenuto a Pesaro in piazzale Matteotti alle 5 di mattina va condannato fermamente come atto vile e ingiustificabile. La violenza sessuale è un’aberrazione che offende corpo e anima della donna e non può essere tollerato. Esprimo la mia più totale vicinanza e solidarietà alla vittima, augurandomi che la giustizia faccia il suo corso punendo l’aggressore in modo esemplare. Un ringraziamento doveroso va ai cittadini che hanno avvisato prontamente le forze dell’ordine, ai Carabinieri intervenuti, ai sanitari che si sono presi cura della vittima nell’immediatezza dell’accaduto».