Pesaro Urbino, Marche Multiservizi al lavoro su cantieri da 27 mln di euro per una rete idrica più moderna

PESARO – Proseguono i cantieri di Marche Multiservizi per realizzare una nuova rete idrica, più moderna, efficiente e resiliente. Uno dei sei ambiti di intervento del progetto MMS, premiato con 20 milioni di euro di fondi del Next Generation Ue che genereranno un investimento complessivo di 27,5 milioni di euro, prevede la realizzazione di oltre 50 km di nuove condotte. Gli interventi, che dovranno concludersi entro il 31 Marzo 2026, oltre alla bonifica delle condotte, prevedono la digitalizzazione, la distrettualizzazione e la modellazione della rete idrica, l’installazione di smart metering (‘contatori intelligenti’) e la ricerca delle perdite con tecnologie innovative.

In cinque mesi sono già stati avviati cantieri in tutto il territorio provinciale tra cui due a Pesaro e uno a San Lorenzo in Campo, Lunano, Gabicce Mare, Cagli, Montecalvo in Foglia, San Costanzo, Terre Roveresche e Urbania. Lavori che consentiranno di potenziare la rete idrica riducendo le rotture e di conseguenza le perdite d’acqua e garantendo al territorio un servizio più performante e benefici ambientali oltre che economici.

Tra i cantieri recentemente avviati quello di Terre Roveresche doveverranno posate circa 5,3 km di nuove condotte lungo la Strada provinciale 16 ‘Orcianese’ in località San Giorgio. Contestualmente alla realizzazione delle nuove reti saranno ricollegati 90 nuovi allacci. Il costo dell’intervento si aggira intorno a 1,6 milioni di euro (Iva esclusa). San Costanzo: saranno posate circa 2 km di nuove condotte lungo strada Solfanuccio (900 mt) e in Strada Torrette (per oltre 1 km). Verranno anche ricollegati tutti gli allacci presenti per un investimento complessivo di 670 mila euro (Iva esclusa). Urbania: sarà realizzata una nuova rete idrica in via Vasari, via della Bastiola e via Emilio Bianchi per 1,4 km e verranno ricollegati 22 allacci d’utenza idrica. La spesa complessiva si aggira intorno ai 740 mila euro (Iva esclusa).

«Procedono spediti i lavori per rispettare la scadenza imposta dal PNRR (31 Marzo 2026) – premette l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli – Per quanto riguarda l’ammodernamento e l’efficientamento della rete idrica, grazie alle competenze e al lavoro dei nostri uffici ed anche alla solidità e alla professionalità del Gruppo di cui facciamo parte, in pochi mesi abbiamo già avviato investimenti per quasi 10 milioni di euro per realizzare 20 km di nuove condotte. E contestualmente portiamo avanti le attività di modellazione e distrettualizzazione della rete, le attività di smart metering per installare 14.000 contatori smart per la misura dei volumi per le partite IVA grazie ai quali gli operatori economici possono avere un controllo costante dei consumi e a breve partiremo con la ricerca di perdite con tecnologie innovative».