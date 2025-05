Bene il livello dell’acqua nelle cinque dighe delle Marche. E ora sono ormai tutti a regime, gli impianti di irrigazione collettiva in gestione al Consorzio. L’ultimo è stato quello del Musone, dov’erano in programma da tempo, improrogabili lavori fissati per fine mese.

«Dopo la pausa invernale e le necessarie attività di manutenzione, gli impianti irrigui sono pronti per servire il settore agricolo regionale con una nuova stagione irrigua», spiega il Consorzio Bonifica Marche.

A fare un quadro della situazione è David Taffetani, responsabile delle dighe e degli impianti del Consorzio: «Lo stato delle cinque dighe, è, ad oggi, ottimale. Grazie alle abbondanti piogge dei mesi precedenti e ad un attento calcolo delle portate dei fiumi a monte, tutti i laghi custodiscono una buona riserva d’acqua. Anche la diga di San Ruffino ad Amandola, chiusa con un importante ritardo dopo necessari lavori all’impianto elettrico, ha già invasato oltre 2,5 milioni di metri cubi d’acqua raggiungendo il suo stato abituale per il periodo. Stessa cosa per la diga di Mercatale (Sassocorvaro Auditore); dopo lo svuotamento richiesto obbligatoriamente dal Ministero e le conseguenti preoccupazioni sul territorio, la diga è tornata in poche settimane a regime e oggi può contare su un tesoretto d’acqua disponibile di quasi 5,5 milioni di metri cubi».



Oltre a San Ruffino e Mercatale, risultano ottime anche le condizioni delle dighe di Castreccioni (Cingoli – MC) e di Comunanza (Comunanza – AP). La prima con una disponibilità attuale di 36 milioni di metri cubi d’acqua e la seconda con quasi 11 milioni su 13,6 di massima quota. Un valore che è finalmente possibile raggiungere grazie al collaudo tecnico-amministrativo dello scorso anno che ha consentito di abbattere i limiti imposti dopo il sisma del 2016.



Nella vallata dell’Aso, la diga di Rio Canale (Campofilone), ultima per dimensioni ma non certo per utilità, è attualmente a 750.000 metri cubi d’acqua disponibile per l’irrigazione. Una quota che lascia ben sperare per le colture ortofrutticole tipiche di questo territorio e delle prossime stagioni.



«In un’epoca segnata dal cambiamento climatico, fra piogge torrenziali e lunghi mesi di siccità – spiega Francesca Gironi, presidente Assemblea del Consorzio e ANBI Marche – un territorio abitato da una diga, ha un luogo adibito alla raccolta e alla conservazione dell’acqua, un contenitore in grado di gestirne l’eccesso e di controllarne, gradualmente, il rilascio. Le dighe ci rendono i custodi dell’acqua: quella necessaria al settore agricolo e all’idropotabile, quella destinata alla produzione di energia idroelettrica utile per noi, e di conseguenza per gli agricoltori, ad abbattere il costo del funzionamento degli impianti irrigui. L’impegno del Consorzio è più che mai rivolto all’efficientamento delle reti già esistenti e all’estensione degli impianti, in particolare nella zona Aso, Tenna, Tronto dove il passaggio dalle canalette alle condotte a pressione, consentirà un considerevole risparmio d’acqua e l’uso di nuove e più performanti tipologie di irrigazione».

“Open Day in diga”



Francesca Gironi, prosegue poi ricordando l’ormai consueto appuntamento con “l’Open Day in diga“, iniziativa organizzata dal Consorzio e da ANBI Marche in occasione della Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione promossa da ANBI.

E dice: «Nei weekend di sabato 24 e domenica 25 maggio e poi sabato 31 e domenica 1° giugno, le dighe di Mercatale, Castreccioni e Comunanza saranno aperte al pubblico e visitabili. In ogni diga, il custode e il personale del Consorzio accompagneranno i partecipanti alla scoperta del funzionamento di queste enormi opere che per anni sono state sempre off-limits. Aprirle equivale per noi a condividerne il valore con il territorio e con i suoi abitanti, a creare una cultura dell’acqua diffusa».



Per partecipare alle giornate di open day è necessario prenotare sulla piattaforma Eventbrite selezionando data, ora e indicando numero dei partecipanti.