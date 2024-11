Conchiglie, pasta e biscotti: in mostra le composizioni surreali di Bonvini

PESARO – Figure che si materializzano dalla fantasia. Fino al 7 gennaio 2025 l’Art Hotel Commercianti, nel cuore medievale di Bologna, ospita la personale Esseri Immaginari dell’artista e fotografo marchigiano Claudio Bonvini (Senigallia, 1954) che ha aperto i battenti lo scorso 12 ottobre 2024.



Curata e organizzata da Simona Guerra e dalla pesarese Camilla Falcioni, accolta con entusiasmo da Ilaria Orsi, proprietaria dell’Art Hotel Commercianti, la mostra allestita nella Sala del Pozzo presenta una selezione di 30 opere dallo stile inconfondibile di Claudio Bonvini che dalla metà degli anni ‘80 crea con spirito gioioso e colorato, per dare un senso alla propria esperienza del mondo. Vegetali, conchiglie, fiori, pasta, biscotti, si incontrano dando vita a composizioni surreali ovvero visioni zenitali che esistono solo per il tempo di uno scatto fotografico, per poi scomparire, riportando gli oggetti alla propria abituale destinazione. Un linguaggio, quello di Bonvini, impulsivo e visionario che si distingue per l’indiscussa originalità in quanto espressione autentica e intima della sua interpretazione del reale, un modo terapeutico e salvifico per comunicare e liberare le emozioni, i desideri e gli stati d’animo imprigionati nella sua condizione di disabilità autistica, trasformata attraverso l’azione artistica da disagio in risorsa per la condivisione di un sentire comune.

«La mia forma di fotografia – spiega – va d’accordo con quattro parole: fantasia, ispirazione, sofferenza, pazzia. Fanno tutte parte di me e del mio essere, e combaciano con altre due parole; arte e creatività. Senza di loro sarei morto, invece sono vivo, sono creativo cioè esisto».



Sabato 30 novembre dalle 15 alle 18.30 ci sarà l’opportunità di incontrare l’artista che sarà presente in mostra per accompagnare il pubblico nella visione delle sue opere; inoltre tutti i martedì di novembre dalle 16 alle 18 è possibile seguire la visita guidata alla mostra a cura dell’organizzazione.



Tra le numerose collaborazioni nel corso della sua carriera è emblematica quella con Mario Giacomelli negli anni ’90; un felice connubio da cui sono nate alcune serie fotografiche con protagonista il grande fotografo, spesso riprese e inserite da Bonvini nelle sue composizioni, e la loro profonda amicizia è documentata da un video realizzato nel 2014 (testi di Claudio Bonvini e Simone Giacomelli; montaggio di Ruben Lagattolla).



La collaborazione tra Camilla Falcioni e l’Art Hotel Commercianti di Bologna, nasce nel 2018 con la mostra di Maria Giulia Terenzi e successivamente con l’esposizione fotografica di Marzia Gamba, nel 2019; oggi il progetto espositivo Esseri Immaginari, grazie al felice incontro con Simona Guerra, ha l’intento di divulgare e far riscoprire la figura artistica e umana di Claudio Bonvini.

Claudio Bonvini – Esseri Immaginari

a cura di Simona Guerra e Camilla Falcioni

12 Ottobre 2024 – 7 Gennaio 2025

Art Hotel Commercianti

Via de’ Pignattari 11 – 40124 Bologna



Orario tutti i giorni h 14-18, ingresso libero

Sabato 30 novembre h 15-18.30 visita guidata con l’artista

Martedì di novembre h 16-18 visita guidata a cura dell’organizzazione