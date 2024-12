Capodanno Pesaro 2024, musica live in piazza e il tributo all’intramontabile Raffaella Carrà

PESARO – Manca sempre meno al countdown di fine anno che accenderà piazza del Popolo con musica live anni 60/70/80/90, grazie alla Band di Dino Gnassi Corporation del Maurizio Costanzo Show e un tributo speciale all’intramontabile e meravigliosa Raffaella Carra, realizzato da Claudia Celi e le bravissime ballerine.

Si inizierà alle 21 con la musica e il divertimento grazie al djset sul rinnovato palco della Biosfera. Alle 23 al via la musica dal vivo con la Band di Dino Gnassi Corporation del Maurizio Costanzo Show (attualmente impegnato con l’Orchestra Paolo Belli per Telethon su Rai 1), formata da sette elementi con sezione di fiati, per suonare il meglio degli anni 60/70/80/90. Alle 23.30 inizia la Fiesta! Le iconiche canzoni di Raffaella Carrà faranno ballare tutte le generazioni ed entrerà in “pista” la fantastica Claudia Celi, nei panni della Carrà, con un corpo di quattro ballerine per un divertentissimo show. Dopo il countdown assieme alle istituzioni del territorio, continuerà il divertimento con la musica di Carrà, assieme alla band di Dino Gnassi e, dall’1 all’1.30, djset per la “discoteca” in piazza.



Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, il vicesindaco e assessore alla Cultura Daniele Vimini, l’assessora alle Attività economiche Francesca Frenquellucci e il presidente di AspesLuca Pieri invitano la cittadinanza ad «un Capodanno pensato per condividere insieme una serata speciale, fatta di divertimento e spettacolo, con musica live e il tributo ad un’artista che ha scritto la storia della canzone italiana; Raffaella Carrà. Un bel modo per iniziare insieme il nuovo anno, che auguriamo sia ricco di soddisfazioni per tutti».

Ma non è tutto, il 31 dicembre la città si prepara ad ospitare anche migliaia di giovanissimi in arrivo per la 57esima edizione della Marcia per la Pace, fortemente voluta dall’Arcivescovo Sandro Salvucci e organizzata dalla Diocesi di Pesaro, il cui tema quest’anno è “Rimetti a noi i nostri debiti: concedici la tua Pace” in occasione del Giubileo 2025. Il cammino inizierà con il ritrovo alle 15.30 nell’anfiteatro del Parco Miralfiore e proseguirà con tre tappe; il Perdono al monumento della Resistenza, il Debito alla Chiesta di Santa Maria del Porto, il Disarmo in piazzale della Libertà. Alle 21, infine, la Santa Messa aperta alla cittadinanza.

«Un’occasione incredibile – sottolineano Biancani, Vimini e Frenquellucci – Grazie all’impegno dell’Arcivescovo Salvucci, arriveranno in città tantissimi giovani che non vediamo l’ora di ospitare e accogliere».

I festeggiamenti continueranno poi con la festa della Befana, 3-5- 6 gennaio: tante iniziative per la vecchietta più amata d’Italia. Si parte venerdì 3 gennaio, alle 16.30 ai Musei Civici, con l’iniziativa “Indovina dov’è la Befi”, dedicata ai bambini tra i 5 e gli 11 anni (info e prenotazioni 0721387541). Il 5 gennaio, dalle 14 alle 24 “La Befana di via Cavour”, locali aperti con caldarroste e vin brûlé, musica, street performance, live show e trucco gratuito. Lunedì 6 gennaio alle 16 in piazza del Popolo, “Il gioco dei 4 Camini”, attività di animazione per bambini.