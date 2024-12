Pesaro, ritorna la rivista del Comune “Con”. Maxi campagna contro le truffe

Forze dell'ordine e amministrazione insieme per comunicare ai cittadini come prevenire i raggiri. La rivista arriverà nelle case

PESARO – Parte la campagna “Più sicuri insieme”, tutti uniti per sconfiggere le truffe rivolte agli anziani. È questo l’obiettivo che vede insieme le Forze dell’Ordine e l’Amministrazione comunale pesarese in una campagna di comunicazione ad ampio raggio.

Le truffe prendono di mira le persone più fragili anziane o sole, il sindaco Andrea Biancani ha ricordato: «Bisogna far sapere che non ci si deve vergognare ma, anche che, di fronte ad una situazione poco chiara, non bisogna mai voltarsi dall’altra parte».

Gli strumenti comunicativi che sono stati realizzati e presentati sono in un video in cui si rappresenta un classico caso di truffa agli anziani e poi il ritorno del notiziario del Comune di Pesaro “Con” che sarà inviato a tutti i cittadini in un numero monografico dedicato alla campagna di informazione e sensibilizzazione “Più sicuri insieme”.

«Il ritorno di “Con” mi piace molto – ha sottolineato il sindaco – perché è un tipo di strumento che siamo sicuri arrivi a tutti e raggiunga soprattutto a quelle persone che preferiscono sfogliare e leggere su carta piuttosto che usare strumenti informatici. Menzione d’onore e gratitudine – ha concluso – a Marcello Ciamaglia e a tutto l’ufficio stampa per la pubblicazione». Tra le altre funzioni il “Con” permette di ritagliare i numeri utili per le emergenze in modo da esporle in un luogo ben visibile in casa.



Il Questore di Pesaro e Urbino Francesca Montereali ha spiegato che i truffatori inventano nuovi sistemi per raggirare le persone e le Forze dell’ordine sono impegnate nel prevenirli. Per questo serve un aggiornamento continuo di tutte le tipologie di truffa che vengono via via inventate. Esiste un pendolarismo della truffa perchè i malviventi salgono spesso dalla Campania per colpire. I casi lo dimostrano come accaduto pochi giorni fa quando i soldi sono finiti in un conto a Napoli.

«Denunciare è fondamentale – sottolinea l’assessore alla sicurezza Sara Mengucci – ed è fondamentale condividere con le persone di fiducia quello che accade per aiutare le Forze dell’ordine ad evitare che questi fatti si ripetano». «Non siete soli» è il messaggio che l’Assessore alle politiche sociali Luca Pandolfi vuole lanciare: «Fidatevi delle persone care ha detto e allontanate gli sconosciuti. La rete di solidarietà e sostegno della città deve essere sempre più salda e rivolta a tutelare i più fragili».

Ecco i numeri di emergenza da chiamare: 112 (numero unico di emergenza), 113 (Polizia), 117 (Guardia di Finanza), 115 (Vigili del Fuoco), 118 (Emergenza Sanitaria), 0721387800 (Polizia Locale), ai quali si aggiungono i numeri dei servizi sociali del Comune di Pesaro: 0721387401-318. E alcuni consigli utili su come difendersi da truffe e raggiri: mai aprire la porta di casa agli sconosciuti; Poliziotti, Finanzi, Carabinieri non chiedono mai soldi; funzionari del Comune, Enel, Marche Multiservizi e altri Enti pubblici, non si presentano mai a casa vostra senza preavviso e non chiedono soldi; attenzione a non farsi convincere dall’aspetto rassicurante di chi bussa alla vostra porta perché i ladri possono avere qualsiasi età, aspetto fisico, nazionalità e genere; non accettare proposte commerciali telefoniche.