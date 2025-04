False offerte di lavoro, falsi guadagni facili. Le truffe online sono in costante aumento spinte dalla diffusione sempre più capillare dei dispositivi tecnologici, primi su tutti gli smartphone. Secondo uno studio della Fabi, Federazione Autonoma Bancari Italiani, nel triennio 2022-2024, il denaro sottratto attraverso truffe online e frodi informatiche ha raggiunto complessivamente 559,4 milioni in Italia.

Le truffe online rappresentano la voce più rilevante, con un aumento da 114,4 milioni di euro nel 2022 a 181 milioni nel 2024 (+58%). Tra il 2022 e il 2023, l’incremento è stato di 22,7 milioni di euro (+19,9%), mentre tra il 2023 e il 2024 il salto è stato di 43,8 milioni (+31,9%). Le frodi informatiche sono passate da 38,5 milioni nel 2022 a 48,1 milioni nel 2024 (+25%), con un incremento di 1,6 milioni tra il 2022 e il 2023 (+4,3%) e di 8 milioni tra il 2023 e il 2024 (+19,8%). Complessivamente, tra il 2022 e il 2023 il totale delle somme sottratte è aumentato di 24,4 milioni (+15,9%), mentre tra il 2023 e il 2024 la crescita è stata di 51,7 milioni (+29,2%).

Approfondiamo il tema con Luca Russo, analista forense ed esperto in criminologia, antropologia e scienze investigative.

Nel suo lavoro quali sono i casi che riscontra più comunemente?

«Sono soprattutto truffe inerenti agli investimenti sui Wallet: attraverso una pagina web fittizia, creata ad hoc, il truffatore mostra dei grafici di investimento dai quali si evince un guadagno, ma in realtà si tratta di una pagina inesistente, di una truffa. La vittima pensa di trovarsi all’interno di un Wallet di una banca, mentre ,invece, si trova all’interno di una pagina dove il truffatore ha caricato somme e guadagni fittizi».

L’altra truffa molto in voga è quella del ‘curriculum’; in questo caso le persone, tramite app di messaggistica, dopo aver prima ricevuto una chiamata da prefisso Italia (+39) vengono invitate ad accedere ad un link dove caricare i propri dati personali, promettendo offerte di lavoro inesistenti. Una tipologia di raggiro che fa presa soprattutto in chi sta cercando un’occupazione: il rischio per i malpacipati è quello del furto dei dati personali per false identità, spiega l’esperto.

Frequente anche la truffa dei like che anche in questo caso passa attraverso le app di messaggistica su smartphone. «Anche in questo caso viene paventata la possibilità di un guadagno mettendo like sotto dei post diffusi sui social network. Alla vittima viene promesso un guadagno di 15 euro che viene effettivamente pagato nel tentativo di avvalorare la veridicità di quella che è invece una truffa a tutti gli effetti. In questo modo l’utente viene incentivato ad acquistare pacchetti di like, che però poi non vengono pagati».

A cosa prestare attenzione? Ci sono segnali che possono aiutare a riconoscere una truffa?

«È importante fermarsi e non addentrarsi in situazioni che non si conoscono, meglio non seguire link e fornire dati personali, e quando si sospetta una truffa, anche se questa non è andata a buon fine, è necessario segnalare alla polizia postale». Una segnalazione utile anche per contrastare le ultime tendenze in campo di frodi online.

C’è una fascia di popolazione più esposta, più a rischio?

«I più esposti sono soprattutto gli anziani, che sono meno avvezzi all’utilizzo della tecnologia. Ma in più di un’occasione sono state messe a segno truffe anche nei confronti di persone adulte, convinte della possibilità di investimenti remunerativi che invece si rivelano perdite di denaro».