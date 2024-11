Sarnano, trasferiti oltre 200mila euro per interventi di ricostruzione pubblica

Buone notizie per Sarnano: in arrivo 79mila euro per le opere di urbanizzazione delle nuove scuole in largo Crivelli e 140mila per gli interventi del cimitero

MACERATA – Il commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli ha firmato due decreti per il trasferimento di fondi all’Ufficio speciale ricostruzione Marche per interventi nel Comune di Sarnano. Si tratta di 140mila euro per l’intervento di recupero del “Cimitero Capoluogo” (un primo acconto a fronte del contributo complessivo programmato di 700 mila euro) e di altri 79mila euro trasferiti a saldo definitivo (su un totale di 200 mila euro) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione per le nuove scuole in Largo Crivelli.

«Prosegue l’attuazione della ricostruzione pubblica anche a Sarnano, dove gli avanzamenti sono frutto dell’impegno congiunto con il Comune guidato dal sindaco Fabio Fantegrossi – dichiara il commissario Castelli -. Ringrazio il Presidente Francesco Acquaroli e l’Usr per aver realizzato una così rapida progressione degli interventi programmati, recuperando così anche le tante false partenze che hanno caratterizzato i primi anni della ricostruzione. Proseguiamo nel nostro impegno per la restituzione dei luoghi strategici alle comunità locali, per un quanto più rapido possibile ritorno alla normalità».

«Ringrazio il Commissario e tutta la struttura per il lavoro che sta portando avanti – dichiara il sindaco Fabio Fantegrossi -, ed in particolare per la disponibilità di contribuire celermente alle richieste di questa nuova amministrazione. Abbiamo intrapreso un colloquio costante volto ad accelerare la ricostruzione, e questo ulteriore atto ne è la testimonianza».