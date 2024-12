Pallavolo, la Cucine Lube vince anche in Challenge Cup

CIVITANOVA – Settimana vivace per il volley marchigiano di serie A maschile e femminile. La Cucine Lube cavalca l’onda positiva e, dopo aver vinto in casa contro i campioni d’Europa si prepara al Mondiale per Club nel migliore dei modi ipotecando il passaggio ai Quarti di finale della Challenge Cup. Gli uomini di Giampaolo Medei passano in Serbia superando i padroni di casa della volitiva OS Karadjordje Topola in tre set e parziali chiari a 18-20-16. Match senza sorprese con capitan Fabio Balaso e compagni che gestiscono la gara, sempre al comando del gioco, con la possibilità di ruotare la formazione nel finale e dosare le energie del gruppo. Top scorer del match Lagumdzija e Gargiulo, entrambi con 9 punti, tra i migliori dell’incontro insieme a Chinenyeze. Proprio il francese a fine gara ha detto: «La lettura di questa partita è piuttosto semplice e parte dalle basi della pallavolo, abbiamo battuto bene e ricevuto senza problemi. Anche in attacco siamo stati superiori agli avversari, quindi il 3 a 0 per noi rispecchia in pieno quello che si è visto oggi. Nella gara di ritorno ci basterà vincere due set in casa per approdare ai Quarti».

Anche se il match di ritorno, in programma giovedì 19 dicembre alle ore 20.30, sulla carta sembra poco più di una formalità, in casa Lube il diktat non cambia. La squadra penserà alla propria metà campo dando tutto in partita. Ora testa al Mondiale per Club.

La Megabox Vallefoglia nel turno infrasettimanale di serie A1 torna dall’Opiquad Arena di Monza con un punto frutto della sconfitta al tiebreak contro la Numia Milano. La corazzata meneghina con Egonu, Sylla, Danesi ha attinto ad una panchina di altissimo livello per aver ragione delle ragazze di Pistola. Proprio quello che non è stato possibile fare per le biancoverdi con un roster all’osso. Nel finale è apparso chiaro che la benzina nel serbatoio fosse finita. Infatti, la sostituta di Storck (autrice di 23 punti nella vittoria di Talmassons) non è ancora arrivata e la Megabox non ha alternative a Bici nemmeno quando l’albanese avrebbe bisogno di rifiatare. Domenica le biancoverdi ospiteranno un’altra big come la Igor Novara che ha liquidato Bergamo per 3-0. In classifica la Megabox è sempre ottava salendo a quota 14 con un punto meno di Bergamo e due più di Pinerolo battuta in casa da Scandicci. Così alla fine della partita la capitana Sonia Candi: «Abbiamo giocato molto bene, sono contenta e orgogliosa di quello che io e le mie compagne abbiamo fatto. È stato un grande lavoro di squadra da parte nostra. Il ritorno a Monza per me è stato molto emozionante, ho passato qui sei anni, per me è stato come casa».

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata ha effettuato un’operazione di mercato in uscita, lasciando andare Federica Braida, palleggiatrice finora ex di Asia Bonelli. Ancora da ufficializzare la sostituta della friulana ex Perugia.

La Smartsystem Essence Hotels Fano nel posticipo di A2 maschile ha ottenuto un punto sul campo della forte Aversa proseguendo la sua corsa salvezza a quota 12 punti nel cuore del gruppo di quelle che lottano per rimanere nella categoria e che comprende anche Macerata indietro di due punti.