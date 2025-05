Pallavolo, la Megabox promuove Passeri come vice coach

VALLEFOGLIA – Dopo coach Andrea Pistola la nuova Megabox Vallefoglia beneficia di un’altra conferma anche se il ruolo sarà di maggiore responsabilità. Al fianco del riconfermato allenatore il nuovo viceallenatore è Giacomo Passeri, nato a Urbino, laureato in Scienze Motorie Sportive e della Salute all’Università “Carlo Bo” di Urbino, a Vallefoglia sin dai tempi della B1 come preparatore atletico e secondo allenatore, poi come terzo allenatore nelle ultime due stagioni. È stato capo allenatore della Megabox Volley nel Sand Volley Summer Tour 2023. Passeri prende il posto di Domenico Petruzzelli, vice di Andrea Pistola in queste ultime due stagioni.

Queste le prime parole di Giacomo Passeri nel suo nuovo ruolo: «Sono molto felice che la società mi abbia dato fiducia per la prossima stagione. Per me Vallefoglia è una seconda famiglia visto che sono qua sin dalla nascita del club. Lavorare al fianco di Andrea Pistola è motivo di crescita tecnica e non vedo l’ora di tornare in palestra per dare tutto me stesso in questo nuovo incarico». Uno staff tecnico tutto marchigiano per una Megabox ambiziosa e che punta ad essere protagonista anche in Europa. Così spiega la scelta il direttore sportivo Alessio Simone. «Dopo tanti anni abbiamo ritenuto fosse giunto il momento di fargli fare il salto promuovendolo come vice. Si tratta di un premio per le sue capacità, un riconoscimento che si merita moltissimo per tutto quello che ha fatto».

A completare lo staff tecnico ci sarà come terzo allenatore Reindorf Nortey, prima a Mondolfo come giocatore dalle giovanili alla prima squadra (serie C), poi dal 2009 allenatore sempre a Mondolfo, alcune stagioni come selezionatore provinciale e due stagioni in B1, prima a Montecchio (stagione 2019/20) e poi con la Clementina Volley (stagione 2021/22). Confermato lo scoutman Matteo Spadoni, al terzo anno di A1 alla Megabox. Esperienza anche a Loreto.

Riguardo al roster 24/25 le ufficializzazioni per ora si limitano al rinnovo di Sonia Candi e l’addio di Irbe Lazda, lettone classe 2001 arrivata a stagione in corso per sostituire la partente Maja Storck. In attesa delle ufficializzazioni, oltre all’addio di Degradi è lontana da Vallefoglia già negli ultimi mesi in partenza certa anche Weitzel attesa da un top team. Via anche le due palleggiatrici Kobzar e Perovic. Tra le conferme date per certe quelle dei due terminali offesivi principali Bici, Simon Lee e il libero De Bortoli. Nel ruolo delle schiacciatrici pare possa arrivare l’azzurra Loveth Omoruyi in uscita da Chieri. In regia si parla del ritorno nel pesarese di Valentina Bartolucci classe 2003 reduce da due stagioni a Novara.

«Sono molto felice di restare a Vallefoglia anche il prossimo anno – ha detto la capitana Sonia Candi – e quest’anno sono stata davvero bene qui sia in campo che fuori dal campo, grazie all’aiuto delle mie compagne, dello staff tecnico e del club. Il prossimo anno giocare in Europa sarà un impegno in più, ma anche una grande opportunità per tutti noi».

In A1 Femminile tornerà il derby dopo la promozione della Cbf Balducci Macerata