Civitanova Marche, resistenza agli agenti dopo aver abusato di alcol e droga: in carcere un uomo

CIVITANOVA MARCHE – Gli agenti del commissariato di polizia di Civitanova Marche hanno eseguito un ordine di carcerazione di 8 mesi a carico di un sessantenne civitanovese. L’uomo, pluripregiudicato con numerose condanne passate in giudicato in particolare per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, nel dicembre 2023 era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dagli agenti del Commissariato.

In particolare, il padre ultraottantenne aveva richiesto un intervento della volante poiché il figlio, dopo aver abusato di alcol e droghe, si stava provocando delle lesioni. L’uomo, una volta riportato alla calma, era stato in effetti trovato in possesso di alcuni involucri di cocaina, e nel corso degli accertamenti dava nuovamente in escandescenza aggredendo gli agenti intervenuti e provocando loro delle lesioni, motivo per il quale veniva tratto in arresto.

Oggi il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha rigettato le istanze avanzate dall’uomo ai sistemi alternativi di espiazione della pena e in ragione dei gravi precedenti che già interessavano l’uomo, ha disposto la carcerazione. L’uomo è stato, pertanto, rintracciato in una zona non distante dalla propria abitazione e veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Fermo, al termine degli atti di rito.