Capodanno cinese, Trentin dell’Istituto Confucio: «Festa simbolo dell’unitarietà sociale e familiare»

È una delle festività più importanti della cultura cinese, celebrata anche nel resto del Mondo, si tratta del Capodanno cinese, che nel 2025 è dedicato al Serpente di Legno. Dal 29 gennaio, data in cui quest’anno cade la ricorrenza, prende il via un periodo di festeggiamenti che dura all’incirca per due settimane.

Nelle Marche i festeggiamenti più importanti vengono organizzati a Macerata dall’Istituto Confucio dell’UniMc attraverso un ricco programma che punta a far conoscere la cultura orientale attraverso l’arte, la musica, mostre, spettacoli ed esibizioni di arti marziali. Un’importante occasione «di scambio culturale» spiega il professor Giorgio Trentin, direttore dell’Istituto Confucio e docente di Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale all’Università di Macerata.

«Il Capodanno – spiega Trentin – in Cina ha una dimensione molto intima rispetto ai festeggiamenti organizzati nel resto del mondo dalle comunità cinesi. In occasione di questa data tutti i cinesi tornano a casa e ci si riunisce in famiglia. È una festa in famiglia, come il Natale in Italia. I festeggiamenti più folcloristici sono caratteristici più delle comunità cinesi d’oltre mare, realtà che cercano, attraverso il Capodanno, di creare occasioni di incontro e di divulgazione della cultura cinese».

Ogni anno il Capodanno cinese è dedicato a un animale diverso, in un ciclo di 12 anni. Una tradizione che deriva «dalla cosmogonia più antica, dalla figura mitologica dell’imperatore di Giada, che volendo cerebrale l’universo decise di dedicare un anno ad ogni animale che si fosse presentato al banchetto a corte che aveva organizzato. Si presentarono in 12 e l’imperatore decise di fare una gara fra gli animali che avevano risposto al suo appello. In un primo momento sembrava che la competizione la stesse vincendo in bue, ma quando stava per tagliare il traguardo, il topo che aveva in groppa saltò giù aggiudicandosi il primato. Per questo ogni ciclo inizia sempre con l’anno del Topo».

Qual è il significato sociale della festività? «L’elemento fondamentale è rappresentato dalla famiglia, base imprescindibile della civiltà e della cultura cinese. Il rientrare in famiglia per la ricorrenza è un simbolo straordinario dell”unitarietà sociale e familiare». Un elemento, quello della cura degli anziani e dell’importanza del nucleo familiare, che accomuna la cultura cinese con quella italiana, osserva il direttore dell’Istituto Confucio,

Il Capodanno per i cinesi è la festa della primavera, una ricorrenza, che trasmette l’idea di rinascita e di fioritura della vita dopo il freddo invernale. Il calendario dei festeggiamenti organizzato dall’Istituto Confucio a Macerata ha preso avvio il 28 gennaio con l’inaugurazione della mostra “Mauro Evangelista. In un giorno di neve” alla Galleria degli Antichi Forni, aperta fino al 13 febbraio. L’esposizione, che celebra uno degli illustratori maceratesi più importanti, è stata organizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti e l’Associazione Ars in Fabula.

Il giorno del Capodanno lunare (29 gennaio) i festeggiamenti proseguono con l’esibizione della pianista italo-cinese Monica Zhang (al Teatro Lauro Rossi) insieme all’UniMc Orchestra. Il cuore delle celebrazioni però si terrà sabato 1° febbraio con inizio alle 15,30, quando un gruppo di 200 studenti sfilerà in corteo fino in piazza Mazzini dove si terrà uno spettacolo. Il tema è ‘Città dei Draghi’ e le esibizioni spazieranno dalla danza alle arti marziali, degustazioni di cucina cinese e laboratori per una full immersion nella cultura del paese orientale. I festeggiamenti culmineranno con i giochi di fuoco: una statua di Serpente viene bruciata a simboleggiare il buon auspicio per l’anno appena iniziato. La performance vedrà l’esibizione del collettivo artistico Mutoid Waste Company.