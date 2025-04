MACERATA – Conclusa, dai finanzieri del Gruppo di Macerata, un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, a contrasto del fenomeno illecito delle cosiddette imprese “apri e chiudi”, posto in essere da soggetti cinesi nei distretti industriali tessile e calzaturiero della regione Marche.

L’indagine

La capillare indagine, che ha interessato una società del maceratese operante nei citati distretti ha preso le mosse dall’analisi di approfondimenti di natura antiriciclaggio, in ciò avvalendosi dei poteri di Polizia Valutaria esclusivi della Guardia di finanza.

Si è sviluppata mediante il minuzioso esame di documenti contabili e dei conti bancari aziendali, nonché attraverso l’esame del sistema informatico riguardante lo scambio di informazioni tra paesi membri dell’Unione Europea denominato V.I.E.S. (VAT Information Exchange System).

L’attenzione delle Fiamme Gialle si è concentrata sulle discrasie osservate dal patrimonio informativo in possesso: a fronte delle ingenti vendite dichiarate, tramite il V.I.E.S., da alcuni operatori ubicati in altri Stati membri dell’U.E., la società italiana acquirente risultava essere totalmente “sconosciuta al fisco”.

Ammontano a circa 200 milioni di euro i ricavi non dichiarati ai fini delle imposte sui redditi e due sono gli imprenditori segnalati all’Autorità Giudiziaria per illeciti penali ricadenti nel Decreto Legislativo n. 74 del 2000.

Tuttavia, si evidenzia che, per il principio della presunzione d’innocenza, le persone denunciate non potranno essere ritenute colpevoli sino a quando la loro responsabilità non sarà definitivamente accertata con sentenza irrevocabile di condanna.

Frode fiscale: ecco come funzionava

Il sistema di frode è consistito, in sostanza, nell’aprire una società, intestarla formalmente ad un “prestanome” e, per il tramite della stessa, effettuare ingenti importazioni di merci dalla Cina, facendole pervenire sul territorio italiano mediante triangolazioni e cessioni intracomunitarie effettuate con società intermediarie appositamente costituite in Bulgaria e Grecia. Nello specifico, veniva sfruttata una particolare procedura doganale attraverso la quale gli importatori europei possono ottenere l’esenzione dal pagamento dell’Iva nello Stato membro in cui avviene lo sdoganamento della merce (in questo caso Bulgaria e Grecia), rinviando il pagamento dell’imposta nello Stato membro di loro definitiva immissione in consumo (Italia), in quanto Paese di destinazione finale.

Ed è proprio in questa fase che si è concretizzata l’evasione fiscale: la società investigata, sulla quale ricadevano gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte, caratterizzata da un breve ciclo di vita aziendale, tipico delle aziende cosiddette «apri e chiudi» gestite formalmente da “teste di legno”, ha omesso, sistematicamente, la presentazione delle previste dichiarazioni fiscali, seppur risultava aver rivenduto milioni di articoli importati dalla Cina.

La globalità delle attività investigative e, più in particolare, l’intreccio delle risultanze delle indagini finanziarie, degli elementi indiziari acquisiti dai maggiori clienti e fornitori dell’azienda sottoposta a verifica, in aggiunta alle risultanze pervenute da altro Reparto del Corpo marchigiano, hanno consentito di individuare l’effettivo “dominus” della società ispezionata.

I sequestri

Nell’ambito dell’inchiesta, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Macerata, ha emesso – su richiesta della Procura della Repubblica – apposito decreto di sequestro per equivalente di beni fino a concorrenza delle imposte evase per circa 81 milioni di euro.

Al termine delle trasversali attività effettuate, gli investigatori hanno rinvenuto e posto sotto sequestro disponibilità finanziarie, nonché una villa e altri quattro immobili, auto di lusso (tra cui una Porsche Panamera, una Porsche Cayenne), numerosi gioielli e orologi in oro (di marca Rolex e Cartier), borse, vini e champagne pregiati, riconducibili al gestore “di fatto” della società indagata.