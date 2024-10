Sicurezza stradale e zone 30 a Jesi: l’amministrazione: «Impegno massimo»

JESI – «Ci fa estremamente piacere che il Comitato di quartiere Erbarella – San Pietro condivida la scelta dell’Amministrazione comunale di attivare misure per rendere più sicure le strade della loro zona, in quel concetto di democrazia urbana che assegna stessi diritti a persone a piedi, in bicicletta e in auto», spiega in una nota il Comune di Jesi. Che prosegue: «È un processo rispetto al quale l’impegno è massimo, sia procedendo alle manutenzioni straordinarie di strade e marciapiedi (1,4 milioni di euro l’investimento complessivo quest’anno in città, più del doppio della media degli ultimi 8 anni), sia realizzando interventi di moderazione del traffico come attraversamenti rialzati, dossi, ripasso diffuso della segnaletica, zone 30 per ridurre la velocità di chi è al volante».

E l’amministrazione aggiunge: «In tal senso stiamo procedendo step by step: abbiamo iniziato dal cavalcavia e siamo risaliti in via Gramsci fino al viale Verdi. Proseguiremo ora nella parte più alta di via Gramsci fino a via Colli, ancor più convinti e lieti che anche il Comitato di quartiere dimostra di condividere le nostre stesse aspettative in materia di sicurezza».

«Ci piace ricordare, al riguardo che, come l’amministrazione comunale ha chiesto incontri ai Comitati di quartiere per dibattere temi da condividere, vale il principio di reciprocità: dunque, qualora qualsiasi Comitato abbia questioni su cui confrontarsi, l’Amministrazione, come sempre, è pienamente disponibile, ed anzi invita gli stessi a farlo di più. Al riguardo, proprio oggi, dopo l’ascolto delle esigenze manifestate e di un confronto tecnico interno, saranno ricevuti i residenti di via Agraria e i rappresentanti del direttivo Paradiso per trovare soluzioni di mitigazione del disagio su questa strada».