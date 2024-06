Serra San Quirico: smarrisce la carta di credito che viene utilizzata in Umbria, un denunciato

SERRA SAN QUIRICO – Signora residente a Serra San Quirico smarrisce la carta di credito che viene trovata e utilizzata da un 40enne nord africano residente in Umbria per piccoli acquisti in un supermercato, complessivamente circa 70 euro accertati, ma potrebbero essercene stati degli altri. L’uomo è stato identificato dai carabinieri che lo hanno denunciato per indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione. Le indagini proseguono per capire come l’uomo sia venuto in possesso della carta di credito.

I fatti

Nei giorni scorsi allo smartphone di un uomo sono iniziati ad arrivare alcuni messaggi di allerta in merito all’utilizzo della carta di credito in possesso della propria moglie, una 70enne residente con il marito a Serra San Quirico. Utilizzi per pagare piccole somme in un tempo ravvicinatissimo. L’uomo chiede conto alla moglie che, ovviamente, non ne sapeva nulla. Insieme si mettono a cercare la carta di credito tra borse e portafogli, ma non riescono a trovarla. L’hanno perso o l’hanno rubata. Si rivolgono ai carabinieri della Stazione di Serra San Quirico che, coordinati dai colleghi della Compagnia di Fabriano, avviano l’attività investigativa. Attraverso i messaggi giunti alla smartphone dell’uomo, riescono a risalire a un supermercato in Umbria. Chiedono collaborazione ai colleghi del posto che acquisiscono le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza interno al supermercato. In un filmato si vede l’uomo che consegna alla cassiera la carta di credito per pagare una spesa di circa 70 euro. Attraverso le transazioni, si risale al numero identificativo, intestato alla donna di Serra San Quirico. L’uomo, un 40enne nordafricano residente in Umbria, è stato identificato e denunciato per indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione. I carabinieri proseguono le indagini per verificare se sia stata utilizzata altre volte e, soprattutto, per capire come il denunciato sia entrato in possesso della carta di credito stessa.