Scuola, a Jesi campanella per 8.230: +58 rispetto a un anno fa

JESI – Scuole al via, a fare il punto sulla situazione a Jesi sono state le assessore ai servizi educativi Emanuela Marguccio e ai lavori pubblici Valeria Melappioni. L’11 settembre saranno nel complesso 8.230 alunni e alunne a presentarsi in classe. Nel 2023 erano stati 58 in meno, 8.172. Il primo giorno di scuola per eccellenza, quello della prima classe della primaria, aspetta 282 tra bambini e bambine. In totale 1.573 entreranno in classe nelle 9 scuole primarie, in 687 nelle 12 scuole dell’infanzia (233 iscritti al primo anno). Scuole secondarie inferiori (ex medie) per 1.079, 4.891 gli studenti delle scuole superiori. Si avvarranno in 430 del servizio scuolabus, in 85 di quello pre e post scuola, 200 i piccoli delle primarie a scuola col Piedibus. Sono 1.800 invece gli iscritti alla mensa scolastica.

Si aggiungono poi i 228 che frequentano i sette asili nido e centri per l’infanzia, pubblici e privati di Jesi. E qui Marguccio rileva: «Oggi 9 settembre si apre il bando di concorso per l’assunzione di tre educatori a tempo indeterminato per i nidi comunali, non accadeva da circa 25 anni. Tre i posti ma poi la graduatoria rimarrà aperta».

In tema lavori, Melappioni rimarca: «Interventi per 800mila euro in ballo per la manutenzione ordinaria nelle scuole. Tra questi, 350mila euro per l’abbattimento di barriere architettoniche, dall’adeguamento dei bagni alla eliminazione di gradini. Per le “grandi opere” di manutenzione straordinaria, miglioramento, adeguamento invece, si parla di spese in corso per poco meno di 20 milioni di euro».

E poi. «Sulla Borsellino si sta lavorando alle finiture, la Soprintendenza ce ha approvato il progetto per la sostituzione di infissi e cornici. Per il nuovo polo 0-6 anni al Verziere e la nuova mensa della Garibaldi, siamo al via libera per l’avvio delle opere di fondazione. Entro fine anno contiamo di appaltare i lavori sull’antincendio del Mestica, non saranno invasivi e non interferiranno con l’attività scolastica. Sulla Federico II in corso il primo stralcio dell’intervento di adeguamento sismico ma ancora per quest’anno il grosso della scuola non dovrà trasferirsi. Sulla nuova Lorenzini, ad oggi l’obiettivo è averla pronta per l’anno scolastico 2025-26».

Scuola, l’atto di indirizzo

Nei giorni scorsi intanto la Giunta ha approvato l’atto di indirizzo con il quale chiedere alla Provincia di confermare l’attuale assetto scolastico in città, coi quattro comprensivi Urbani, San Francesco Lotto e Federico II. Si legge: «In controtendenza rispetto ai dati nazionali, il numero dei residenti ha registrato un incremento, su base annua, di diverse decine di unità: al 31 luglio 2024, 39.767 abitanti rispetto ai 39.601 dello stesso mese dell’anno precedente. Inoltre, nella primavera del 2025 prenderà avvio il nuovo polo logistico Amazon con sede nel territorio del Comune. In base alla programmazione aziendale, saranno effettuate, a regime, oltre 1000 assunzioni. L’attività del polo logistico è potenzialmente destinata ad incidere sullo scenario demografico del Comune di Jesi, essendo ipotizzabile un incremento della popolazione residente quale conseguenza dell’attrazione di lavoratori provenienti da altre zone».