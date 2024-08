Sassoferrato: va a trovare un’amica e la deruba di un anello. Denunciata una 30enne per furto

SASSOFERRATO – L’invito a un’amica per trascorrere qualche ora insieme ed essere derubata di un anello che per la proprietaria aveva un grande valore affettivo. È accaduto a Sassoferrato intorno alla metà del luglio scorso. I carabinieri della Compagnia di Fabriano, agli ordini del maggiore Mirco Marcucci, hanno denunciato per furto una donna 30enne italiana, incensurata. I militari hanno ottenuto l’ammissione della donna che, però, non ha detto dove sia finito l’anello. Indagini in corso per cercare di recuperarlo e restituirlo alla legittima proprietaria. È probabile che sia stato venduto.

I fatti

Intorno alla metà dello scorso mese di luglio, due amiche hanno deciso di trascorrere del tempo insieme. Quindi, una delle due ha invitato a casa l’amica. Quattro chiacchiere, tutto è andato per il verso giusto. Le due donne si sono salutate. Dopo qualche tempo, però, la proprietaria di casa ha deciso di indossare un anello di un grande valore affettivo. Lo ha cercato, senza trovarlo. Era convinta di non averlo perso. Per questo ha contattato i carabinieri della Stazione di Sassoferrato per denunciarne il furto. I militari, coordinati dai colleghi della Compagnia di Fabriano, hanno avviato l’attività investigativa, chiedendo alla donna i suoi ultimi spostamenti e se in casa fosse entrato qualche estraneo. È emerso così l’appuntamento con la sua amica. La 30enne è stata convocata in Stazione e, messa alle strette, ha ammesso di averlo rubato. È stata denunciata per furto. La donna, però, non ha detto che fine avesse fatto l’anello. Di conseguenza, le indagini proseguono per cercare di recuperarlo. Non è escluso che lo stesso possa essere venduto, rendendo così difficile un suo ritrovamento e, quindi, la restituzione alla legittima proprietaria.