Pallanuoto, le ragazze del Team Marche Moie si tuffano in A2. La capitana: «Qui da 21 anni, una gioia immensa!»

MOIE DI MAIOLATI – E alla fine ce l’hanno fatta: le ragazze del Team Marche pallanuoto Moie femminile dopo aver avuto accesso ai playoff a punteggio pieno, per la terza volta al traguardo, si sono aggiudicate la promozione in serie A2.

I playoff si sono svolti il pomeriggio di sabato 6 e domenica 7 luglio mattina e pomeriggio presso la Piscina Comunale Centro Italia Nuoto di Avezzano, si sono affrontate, divise in due gironi, le 8 migliori squadre di serie B di tutta Italia: in ogni girone 2 squadre hanno guadagnato la promozione in serie A2.

Le ragazze di Moie si sono scontrate subito con la ligure Camogli, che si è confermata una squadra molto preparata giunta prima nel suo girone, che poteva contare su alcune atlete che hanno militato per diversi anni nel campionato di A1. Nonostante la bravura delle avversarie Moie ha ceduto il passo con un risultato finale di 12-4 : questa è stata l’unica sconfitta stagionale. Moie- Villani San Prisco si è conclusa con un bel 10-8, mentre l’incontro con la già conosciuta Certaldo, avversaria del campionato regolare di serie B, si è concluso con il risultato di 12-3 in favore del Moie.

Team Marche Moie promossa in A2

Grande l’esultanza delle ragazze e dei numerosi tifosi che le hanno seguite in trasferta. La prima neopromossa, il Camogli, e le Moie hanno festeggiato tuffandosi tutti in piscina, compresi i tecnici e il dirigente. I complimenti alle ragazze sono arrivate da molte parti personalmente e sui social.

La capitana Sofia Sassaroli: «È una gioia immensa- dice ancora emozionata e quasi incredula- inspiegabile… Gioco con il Team Marche Pallanuoto da ben 21 anni. Quando ho iniziato siamo partite dalla serie C, siamo poi approdate in serie B e ormai eravamo ferme su questa categoria da tanti anni. Sono contenta di aver contribuito a portare il Team Marche Pallanuoto Moie per la prima volta nella sua storia in serie A2. Siamo un gruppo unito, giovane, alcune con più esperienza altre meno, ma completamente intercambiabili: questo sicuramente è stato il nostro punto di forza!. Siamo cresciute molto in questi anni: lo scorso anno abbiamo sfiorato la promozione per 1 solo goal, quest’anno eravamo davvero motivate, ci abbiamo creduto sempre, fino alla fine!».

Sulla pagina Instagram del Team Marche Pallanuoto Moie (pallanuoto_moie) i ringraziamenti alla coach Giuliani e a tutti coloro che hanno reso possibile la promozione: «…. Grazie a Stefania Giuliani, tecnico e giocatrice della prima squadra femminile, grazie perché si è battuta per crescere un gruppo di ragazzine e farle diventare delle atlete. Grazie perché prima ha creduto nella sua squadra e l’ha accompagnata per mano fino alla conquista del primo posto in classifica in campionato e poi alla conquista della serie A2 nella roulette russa dei playoff, ricordando a tutte, partita dopo partita, che MOIE C’È! E se Moie c’è, è anche grazie alle sue atlete, che da anni sognano la promozione… E infine, ma non per importanza, grazie a tutti i genitori che hanno supportato e sopportato le ragazze durante questo meraviglioso viaggio… che non è affatto finito, anzi è appena iniziato!».