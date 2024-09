Jesi: viola l’obbligo di permanenza domiciliare notturna in città e va in giro per la Vallesina, arrestato 23enne

JESI – Aveva l’obbligo di permanenza domiciliare tutte le notti e l’obbligo di soggiorno a Jesi, ma lui se ne andava tranquillamente a spasso in Vallesina. Controllato a casa dai Carabinieri, il giovane – un 23enne – non era stato trovato. Pertanto erano scattate le ricerche che avevano portato i militari a rintracciarlo fuori dal Comune di Jesi, esattamente dove non avrebbe dovuto essere.

Intercettato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile mentre tentava di rientrare a Jesi, per lui è scattato l’arresto. I militari jesini infatti avevano eseguito un mirato accertamento presso l’abitazione del 23enne, sottoposto ad una specifica misura di prevenzione che prevede l’obbligo di permanenza domiciliari tutte le notti e l’obbligo di soggiorno nel comune di Jesi.

L’accertamento rientrava nell’ambito dei controlli del territorio disposti dalla Compagnia dei Carabinieri di Jesi, ma nel cuore della notte il ragazzo non era stato trovato in casa come invece sarebbe dovuto essere. Subito i militari si mettevano sulle sue tracce e, dopo vari accertamenti, avevano modo di verificare che il giovane non solo non era in casa, ma si era allontanato dalla municipalità di Jesi, violando tutte le prescrizioni a cui era sottoposto. Al termine delle verifiche i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno proceduto all’arresto del ragazzo collocandolo subito ai domiciliari.

All’udienza per direttissima – celebrata al Tribunale di Ancona ieri pomeriggio 9 settembre – il Giudice ha convalidato l’arresto e lo ha rimesso in libertà in attesa dei termini temporali per la difesa.