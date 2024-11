JESI – Cantiere in via del Setificio a Jesi. Per lavori di Viva Servizi alle condotte idriche e fognarie nella zona dell’ex chiesa di San Savino, dalla mattina di lunedì 11 e fino alla sera di venerdì 15 novembre, chi percorre via Setificio non potrà voltare a destra in via del Torrione né a sinistra in via Granita, ma avrà l’obbligo di proseguire dritto lungo Viale XXIV Maggio.

Allo stesso modo sarà precluso l’accesso in via Setificio da via del Torrione e dal breve tratto di via Granita che costeggia il lato sinistro dell’ex chiesa stessa.