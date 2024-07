Jesi, spaccio di hashish nel parcheggio di via Gramsci: denunciato 19enne

JESI – Nel pomeriggio di ieri 24 luglio, nel corso di un’operazione antidroga, personale volanti del Commissariato, alla guida del Dirigente Vice Questore Dr Paolo Arena, ha deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente del tipo hashish, un giovane jesino , 19enne, con precedenti di polizia per resistenza a pubblico ufficiale e segnalazione all’Autorità per uso personale di stupefacenti.

Intorno alle 17, nell’area di parcheggio in via Gramsci, il personale della Volanti individuava un’autovettura sospetta , con a bordo cittadini extracomunitari e nell’immediata vicinanza un giovane il quale, alla vista degli agenti in divisa, cercava di disfarsi di qualcosa che occultava nel pugno della mano, gettandola per terra. Fermato il giovane, i Poliziotti raccoglievano da terra 4 involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish, come confermato da successivo narcotest. Sottoposto a perquisizione, all’interno del marsupio in suo possesso, venivano rinvenute banconote di vario taglio per un importo complessivo di 180 euro.

E’ altamente probabile che il giovane avesse concordato un appuntamento in loco per cedere sostanza stupefacente ai cittadini extracomunitari, e ad altri potenziali acquirenti, azione sventata dal pronto intervento degli operatori di polizia. Si procedeva al sequestro penale dello stupefacente del peso complessivo di 22 grammi e delle banconote provento dell’attività di spaccio mentre il giovane è stato deferito in stato di libertà all’AG competente per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Alto il livello di attenzione della Polizia di Stato nel monitoraggio delle aree pubbliche e degli obiettivi sensibili, al fine di contrastare il più possibile la circolazione di stupefacente a tutela , soprattutto, della salute dei giovani. Lo stesso verrà sto per una misura di prevenzione che serva a contenere la sua condotta criminosa.