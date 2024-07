Jesi e Santa Maria Nuova piangono Silvano Zitti, coraggioso presidente UNIRR

Aveva dedicato la vita all’impegno per riportare in patria le salme dei caduti in Russia nella Seconda Guerra Mondiale. I funerali saranno celebrati nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Jesi

JESI – Ha dedicato tutta la sua vita all’impegno per riportare in patria le salme dei caduti in Russia nella Seconda Guerra Mondiale e dare loro degna sepoltura accanto ai loro famigliari. Oggi è un giorno molto triste. Il giorno in cui i suoi cari debbono dare l’ultimo saluto a Silvano Zitti, 82 anni, coraggioso presidente della sezione Unirr Marche e vice presidente Unirr Nazionale (Unione Nazionale Italiana Reduci Russia). Un doppio ruolo che Silvano Zitti ha portato avanti con dedizione e cura, sempre determinato e coraggioso.

Era figlio di un disperso, poi ritrovato, Nazzareno Zitti, appartenuto alla Divisione Vicenza e deceduto nel campo di prigionia di Sverdlosk sui monti Urali. Dalla sua battaglia personale per riportare i resti del padre in Italia e dargli sepoltura nel paese d’origine, Santa Maria Nuova, l’inizio di un percorso di condivisione e aiuto a tante famiglie che hanno vissuto lo stesso dramma. Un uomo coraggioso ma anche di una dolcezza fuori dal comune, che portava negli occhi il velo della tristezza. Silvano si è spento ieri mattina 15 luglio nella sua abitazione in via Annibaldi 4 a Jesi, dove oggi è stata aperta la camera ardente. Lascia nel dolore la moglie Cesira, il figlio Emanuele e la nuora Claudia, i nipoti Alessandra, Davide e i parenti. Lascia tanti amici e tante famiglie che in lui hanno trovato un punto di riferimento. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio 16 luglio alle ore 16,30 presso la Chiesa San Francesco d’Assisi di Jesi. Il suo ultimo viaggio, verso il cimitero comunale di Jesi per la tumulazione.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte delle sezioni Unirr d’Italia. «Una triste notizia – si legge sulla pagina Unirr nazionale – Silvano Zitti ci ha lasciati questa mattina (ieri,ndr.). Già Presidente della Sezione Unirr Marche e Vicepresidente Unirr Nazionale ha investito anni ed anni, con immensa dedizione ed entusiasmo, nella ricerca dei resti dei nostri caduti in terra di Russia. Il Presidente Nazionale, a nome di tutte le Sezioni, esprime le piu’ sentite condoglianze alla Famiglia e si stringe a loro con sincero affetto nel ricordo di Silvano che con profonda dedizione si è dedicato per anni alla ricerca dei Caduti della Campagna di Russia. Buon viaggio Presidente Zitti … che la terra ti sia lieve. Unirr continua il lavoro da te intrapreso per dare degna sepoltura in Patria ai nostri Caduti».