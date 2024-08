Jesi: ruba le offerte in chiesa, denunciato un 34enne senza fissa dimora

JESI – Trascorre la domenica in chiesa ma non certo per pregare, quanto per rubare. E’ stato incastrato dai Carabinieri della Compagnia di Jesi un 34enne senza fissa dimora, responsabile di un furto ai danni della parrocchia di Castelbellino Stazione. Il giovane aveva trascorso tutto il pomeriggio di domenica in chiesa, poi approfittando di un momento in cui era solo, è sgattaiolato verso la sacrestia, ha forzato la porta e prelevato alcuni mazzi di chiavi. Con una di queste ha poi aperto e svuotato le cassette delle offerte, intascandosi tutte le monetine. I militari della Stazione di Santa Maria Nuova, allertati dal parroco, lo hanno rintracciato presso la stazione ferroviaria: nel corso della perquisizione gli hanno rinvenuto addosso le offerte – complessivamente 21 euro in monete – poi restituite al parroco. Nessuna traccia delle chiavi, sicuramente buttate via lungo il tragitto. Il 34enne è stato denunciato per furto aggravato.

I controlli

Mentre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno denunciato un 30enne sorpreso domenica notte mentre transitava in città alla guida della propria auto sotto l’influenza dell’alcol. Sottoposto ad alcoltest, è emerso che aveva un tasso alcolemico pari a 0,93 grammi/litro. I militari hanno proceduto al contestuale ritiro della patente e a contestargli l’aggravante per aver commesso la violazione in orario notturno. Gli stessi militari hanno denunciato inoltre un 32enne di origine straniera, sorpreso in giro in città sabato notte, nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel Comune di Jesi, appunto.