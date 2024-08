Jesi: ricercato ma girava tranquillamente in città, arrestato un 35enne siciliano

L'uomo era ricercato già dal maggio scorso nella sua regione d'origine, la Sicilia, per reati di vario tipo, tra cui lesioni personali aggravate. Si era appena trasferito in Vallesina

JESI – Era ricercato su tutto il territorio nazionale poiché destinatario di un ordine di cattura, essendo stato condannato a scontare cinque anni di reclusione per svariati reati ed in ultimo per lesioni personali aggravate, eppure si aggirava tranquillamente per Jesi. Indisturbato come nulla fosse. Ma la festa è finita ieri per un 35enne di origini siciliane, arrestato dai Carabinieri di Jesi.

Nel corso dei controlli del territorio infatti, i militari della Stazione di Jesi al comando del maresciallo maggiore Pasquale Matani, hanno rintracciato il 35enne, destinatario del provvedimento di cattura. L’uomo era ricercato già dal mese di maggio da parte dell’Autorità Giudiziaria e dalle forze di polizia siciliane, sua regione di origine e di provenienza, ma girava tranquillamente nello Jesino. L’uomo non è sfuggito però al controllo tanto che, dagli accertamenti svolti, è emerso che lo stesso si era appena trasferito in un paese della Vallesina ed è stato subito intercettato. I militari lo hanno controllato in circolazione nel centro cittadino in piena notte e hanno così immediatamente applicato il provvedimento che disponeva appunto l’arresto e la sua detenzione in carcere. Pertanto è stato rinchiuso nella casa circondariale di Montacuto dove dovrà scontare la pena di cinque anni di reclusione già da tempo passata in giudicato.